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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 1 milyon EYT'li ilk maaşlarını aldı

27.04.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT'de son duruma ilişkin olarak, "1 milyon EYT'li ilk maaşlarını aldı." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 1 milyon EYT'li ilk maaşlarını aldı

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

  • Dün Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi açıldı. Benim için heyecan verici olay. Ben Demir Yolları Genel Müdürüydüm. İlk projeyi hazırladım. Ankara'dan Eskişehir İnönü mevkiine kadardı. Çok uğraştım ve o çalışmayı tamamladım. Proje hazırlandı. Benden sonra Binali Bey bakan oldu. Benim yerime Demir Yolları Genel Müdürü arkadaşımız geldi.

  • Dün açılan Sivas-Ankara demir yolunda bütünüyle yerli raylar kullanıldı. Bu proje tamamen yerli raylarla yapıldı.

  • Ben 2000 yılında genel müdür iken Türkiye'de ray üretilmiyordu. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın Genel Müdürü Sencer Bey'in demir yollarına borcu vardı, 2000 krizi gelmişti. Zor durumdaydılar. Bana geldiler 'Bizim size şu kadar borcumuz var, biz bunu ödeyecek durumda değiliz, Karabük Demir Çelik Fabrikası batıyor, bunu bizden istemeyin, erteleyin' dedi. Ben de onlara 'Siz bize yerli ray üretin ben sizin bu borçlarınızı ortadan kaldırayım' dedim. Sencer Bey rahmetli oldu.

  • O gün Türkiye'de ilk rayları gittim törenle aldım. Arkasından Karabük Demir Çelik Fabrikası Avrupa'nın en büyük ray üreticilerinden biri oldu.

  • Dün açıklandı, 'Bu yolda tamamen yerli ray uygulanmıştır' dendi. Müthiş heyecan duyduğumu sizinle paylaşmak isterim.

EYT'DE SON DURUM NE?

  • EYT'de deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdik. İlk uygulamalar orada yapıldı.

  • Şimdi 1 milyon kişi yaklaşık ilk maaşını aldı. Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor.

  • Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Bizim SGK personelimiz büyük bir hazırlık yaptı. Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar.

  • TBMM jest yaptı, onların fazla mesailerini artırdı. Müthiş çalıştılar. 1 milyona giden rakam yaptılar. Gecikenler endişe etmiyorlar, çünkü birikmiş olarak alacaklar.
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Vedat Bilgin çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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