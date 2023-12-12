SON DAKİKA | TBMM'de korku dolu anlar! SP milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaşıp bayıldı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'deki 2024 Bütçe Görüşmeleri sırasında kürsüde konuşma yaparken bayıldı. Kalp masajı yapılan Bitmez ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"10 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI"

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Konuşmasının sonuna geldiğinde kürsüden ayrılırken bir anda baygınlık geçirdi ve yere yığıldı. Sırtını merdivene çarptı. Doktor olan vekiller müdahale için yanına geldiler.

Genel kurulda ilk müdahale başladı. Bitmez'e kalp masajı yapıldı. 10 dakikalık kalp masajının ardından sedye ile hastaneye götürüldü. Genel kurul salonundan çıkarılırken de doktor vekillerin kalp masajı eşliğinden çıkarıldı."





