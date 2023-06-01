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SON DAKİKA | CHP'de kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti!

01.06.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | CHP'de kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti!

Son dakika haberi... CHP'de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından ilk MYK Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Saat 13.40'da başlayan MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yol haritası ele alındı.

İSTİFA ETTİLER

Toplantı sonrası partideki MYK üyelerinin tamamı istifa etti.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan kritik MYK sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği öğrenildi.

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CHP istifa myk

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