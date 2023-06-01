SON DAKİKA | CHP'de kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etti!

Son dakika haberi... CHP'de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından ilk MYK Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Saat 13.40'da başlayan MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yol haritası ele alındı.
Toplantı sonrası partideki MYK üyelerinin tamamı istifa etti.
Öte yandan kritik MYK sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği öğrenildi.