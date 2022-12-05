Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada Meclis'te gergin anlar! 'Ağlamayın arkadaşlar'

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşması AK Partili milletvekillerinin tepkileriyle sık sık bölündü. Kılıçdaroğlu, AK Parti milletvekillerini kürsüye davet etti. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek, bütçesinin arkasında duracak, parlamentoda bütçesini savunacak. Bütçesinin arkasında hükümet yok. Atanmışlar gelmişler, hükümet bize bütçeyi sunuyor. Talimat almadan hiçbir bakan parmağını bile kaldıramaz. Çünkü hiçbirinin yetkisi yok. Yangın söndürmeye gidiyorlar, 'Sayın Cumhurbaşkanımın talimatıyla' diyorlar. Talimat olmasa söndüremezler.

Bütçe mademki çok önemli bir belge. Nerelere paraların harcandığını biz bilmiyoruz. Parayı harcayan irade buraya gelmiyor. Biz hangi bütçeyi konuşacağız. Bütçe diye anlattılar, ağızlarından bal akıyor. Çıkın topluma, sokağa. Tam tersi.

'ERDOĞAN DOĞRULARI DUYMAK İSTEMİYOR'

Erdoğan eski Erdoğan değil. Doğruları duymak istemiyor. Bu sistem ne yaptı biliyor musunuz? Sizi, siyaset yapmaktan alıkoydu. Siz siyaset yapamıyorsunuz. Bakanları da parlamentoya saygı duymuyor. 701 soru önergesine cevap verilmemiş. Ne demektir cevap vermemek?

Bütçeyi parlamento yapar, parlamento kabul ettiği bütçeyi yasalara uygun harcandığını da denetler. Peki denetimi nasıl yapar? Sayıştay aracılığıyla. Sayıştay 315 kamu kurumunun faaliyet raporlarına baktı. 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayınlanmadı. 17 kurumu yönetenler diyor ki ne demek Sayıştay? Siz bunu sindirebiliyor musunuz? Siz bunları sorguladığınız anda ülkeye demokrasi gelir. Biz zaten sorguluyoruz.

'ABD-ALMANYA ENFLASYONUNU MİLLETİN SIRTINA YIKIYORSUNUZ'

Kamu özel iş birliği. Garanti veriyorsunuz, dolar euro garantisi veriyorsunuz. Dolar garantisi verdiğinize ABD'deki enflasyonu, euro garantisine Almanya'daki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorsunuz. Mevzuata göre bu kamu kurumlarının yükümlülüklerini yayınlamaları lazım. Hiçbirisi yayınlamıyor.

Devlet harcamalarının neye göre yapıldığını bilmemiz lazım. Keyfi olarak, bir kişinin iradesine devletin bütçesi teslim edilmez. Devlet dediğiniz kurum adaletle yönetilir. Devletin temeli hukuk ilkelerinden yola çıkar.

7 kanun çıkardınız. Çıkardığınız 7 kanunu 5 kez uzattınız. Uyuşturucu kaçakçılarının tamamına paraları getirin ne yaparsanız yapın dediniz. Dünyanın en aşağılık insanları şüphesiz uyuşturucu kaçakçılarıdır. Uyuşturucu insan onurunu yok eder. Başınıza gelebilecek en korkunç şey uyuşturucudur. Kazandıkları paraları sisteme sokmaları lazım. Paranın kaynağı yasal değilse sisteme sokamıyorlar. Parayı sisteme sokmayıp ne yapacaklar? Milyarlarca doları nereye depolayacaksınız? Hadi depoyu buldun. Bu para bir şeyi satın almana yaramıyorsa tuvalet kağıdında öte bir şeye yaramaz. Özetle sisteme sokmadığı takdirde bu paranın hayrını uyuşturucu baronu görmez.

'TÜRKİYE KİRLİ PARALARIN YIKANACAĞI BİR YER HALİNE GELDİ'

Saray ve şürekası ülkeyi batırınca para peşinde koştu. Düzgün hiç kimse yatırım yapmayınca kapkaranlık bir şeye izin verdiler. Özetle 'parayı getir nereden getirdiğini sormayacağım' dediler. Türkiye'ye kirli paralarının çamaşırhanesi haline getirdiler. Bu paraları aldılar, hiç kimse sormadı. Bankalara yatırdılar, temizlediler. Onlar için Türkiye kirli paralarının yıkanacağı bir yer haline geldi. Türkiye'yi mafya bozuntularına para çamaşırhanesi yapanların Allah bin belasını versin. 2016'dan bu yana 'soru sormam getirin paraları' dediler. MASAK devreye girdi, MASAK'ı da devre dışı bıraktılar. Uyuşturucu parası sahibini de getirdi. Her yeri met'e çevirdiler. Sadece İran kapısından yıllık uyuşturucunun 50 milyar dolar olduğunu biliyor musunuz?

4 soru soruyorum. İçinizden bir yürekli kişi varsa kürsüye gelir, İçişleri Bakanı'na sorar. 1- Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı?

2- Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendisine yer tuttu.

3- Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla iş birliğine neden direndi?

4 Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var?

'TÜRKİYE'DE AHLAK KAVRAMINI YIPRATTINIZ'

Çocuğu uyuşturucu kullanan annelerle görüştüm. Haberiniz yok. Anne babalar ne diyor biliyor musunuz? 'Akşam yatarken kapımızı kilitliyoruz çünkü oğlumuz uyuşturucu kullanıyor' diyorlar. Niye Süleyman Soylu'ya raporları getirin buraya demiyorsunuz? Diyemezsiniz. Bu uyuşturucu kullananlar hepimizin evladı. Asıl milli güvenlik sorunu budur. Tonlarca uyuşturucu geliyor. Met dedikleri ürün Afganistan'dan geliyor. Sınırları yol geçen hanına döndürdünüz. Hiç soruyor musunuz? Geliyor uyuşturucu, Türkiye'de satılıyor. Kimi yakalıyorsunuz? Torbacıyı yakalıyorsunuz. Ya sorun torbacıda değil, sorun torbacıyı kullananda. O adamla niye mücadele etmiyorsunuz. Türkiye'de ahlak dediğimiz şeyi çok yıprattınız."

KONUŞMASI SIK SIK BÖLÜNDÜ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı konuşma, AK Parti milletvekilleri tarafından sık sık bölündü. Kılıçdaroğlu, AK Partili milletvekillerine dönüp "Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar. Bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Gelin kürsüde konuşun." ifadelerini kullandı.

