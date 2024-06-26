Son dakika | 'CHP ile ittifak' tartışmasında son noktayı Erdoğan koydu! "Muhalefetle yumuşama, normalleşme olur"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinden önce partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Erdoğan'ın konuşmasına CHP ile ittifak tartışmalarına ilişkin verdiği mesaj damgasını vurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "suç ortağı" ifadesine yanıt veren Erdoğan, "Kendi takvimimiz ve hareket planımız çerçevesinde başka tasarruflarda da bulunacağız" diyerek AK Parti'de yeni değişimler olacağını da belirtti.

İTTİFAKA KAPIYI KAPADI

Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteğinin Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisi olduğu" şeklindeki açıklamasından sonra CHP lideri Özgür Özel 'Türkiye ittifakı' davetiyle yanıt vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Normalleşme, yumuşama, uzlaşı olur ama ittifak olmaz. Zira iktidar ve ana muhalefet arasındaki ittifak demokrasinin de çok partili sistemin de fıtratına aykırıdır" diyerek ittifaka kapıyı kapadı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

İsrail bu bayramda da kan dökmeye, çocukların ve sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Buradan bir kez daha İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Kimse bizden küresel Siyonist şebekenin karşısında boyun eğmemizi beklemesin.

"RUH HASTASI NETANYAHU"

Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail’i desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin, Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları zavallılıktır. Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir. Anca İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahade ediyoruz. Buna fırsat vermemeliyiz.

"BİR AVUÇ KEFEN HIRSIZI"

Anız yangınları hepimizin yüreğini yaktı. Acil yardım ödeneğiyle devletimiz maddi destek sağlamaya başlamıştır. Yangının çıkış nedenleri hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde ortaya konacaktır. Hal böyleyken 15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bir taraftan devletimiz tüm kurumlarıyla, hava ve kara araçlarıyla yangını söndürmek için canını dişine takarak çalışıyor. Diğer tarafta bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor.

DEM PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNE ÇOK SERT TEPKİ

Mardin'deki taziye evinde DEM Partili vekillerin sergilediği kepazelik, bunların milletin değerlerinden nasıl yoksun olduğunu göstermiştir. Bunların aslında kimin vekili olduğu, sadece başımıza gelen felaketlerde değil, aynı zamanda milletçe birleştiğimiz spor müsabakalarında da ortaya çıkıyor. Portekiz maçı sonrasında bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir.

Millilerimizin bu akşam Çekya karşısında inşallah 85 milyonu gururlandıracak tarihi bir zafer atacaklarına inanıyorum.

MUHALEFETE 'NORMALLEŞME' ÇIKIŞI: YUMUŞAMA OLUR, İTTİFAK OLMAZ

Geriye dönüp bakın; ana muhalefetin AK Parti'ye yapılan her saldırının yanında durduğunu görürsünüz. Bizim siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle ‘normalleşme’ çabamız, aslında ‘muhalefeti normalleştirme’ çabasıdır. Yumuşaması gereken, normalleşmesi gereken muhalefettir. Sıkılı yumrukları açacak olan, dilini, söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Yani yumuşaması, normalleşmesi gereken muhalefettir. Normalleşme, yumuşama, uzlaşı olur ama ittifak olmaz. Zira iktidar ve ana muhalefet arasındaki ittifak demokrasinin de çok partili sistemin de fıtratına aykırıdır.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'SUÇ ORTAĞI' YANITI

Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Şimdi çıkmışlar sabah akşam sürekli suç ortaklığından bahsediyorlar. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. Nereden gelip nereye gittiğini hala tam olarak açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Bize çamur atmadan evvel sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Bu tür ikili münakaşalara girmemeye ihtimam gösteriyoruz. Muhalefetten de eski alışkanlıklarını terk ederek normalleşmelerini bekliyoruz.

"ANA MUHALEFET İTTİFAKA KATILAMAZ AMA..."

Cumhur İttifakı’nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan Cumhur İttifakı’nın birliğine, bütünlüğüne yapılmıştır. Bu saldırılara geçit vermeyiz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. İttifaka katılamaz ama ana muhalefet de Türkiye'nin geleceği adına daha makul, milli, yerli bir zeminde dursun. Eski kötü alışkanlıklarından vazgeçsinler.

Sayın Bahçeli'yle görüşecek gündemimizdeki meseleleri ele alacağız.

AK PARTİ'DE YENİ DEĞİŞİM ADIMLARI YOLDA

Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Parlamentonun kapanışıyla birlikte inşallah bu yaz mevsimini çok yoğun bir çalışmayla sürdüreceğiz. Ekonomide tüm bu adımları atarken milletimizin sandıkta verdiği karnenin ışığında partimizdeki yenilenme sürecini hayata geçireceğiz. Siyasette en büyük kriterimiz milletimizin beklentileri ve verdiği nottur. Önceki günkü MYK toplantımızda bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Kendi takvimimiz ve hareket planımız çerçevesinde başka tasarruflarda da bulunacağız. Süreç neticesinde inşallah bizden beklenen değişimi gerçekleştireceğiz.