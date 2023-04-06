SON DAKİKA | CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası! Canan Kaftancıoğlu duyurdu

Son dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunlar gündemdeki yerini korurken, bir saldırı iddiası da CHP'den geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlenmiş olabileceğini duyurdu.

Kaftancıoğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

"6-7 EL ATEŞ EDİLMİŞTİR"

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."



