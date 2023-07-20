Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay için kritik sözler! "Seçimi yenilgi olarak görmüyorum"

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li birçok üst düzey ismin katıldığı ve görüntüleri sosyal medyaya sızan toplantının yankıları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk ekranlarında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Programımız değişebilir, kurumsal yapımızda eksiklikler varsa parti tüzüğümüzü değiştirmemiz gerekebilir. İnsanlara gelince zaten hepimiz değişiyoruz. Sabit kalma şansımız da yok. Parti içindeki kuralların geleneceklerin tüzüğün ön gördüğü kurallar içerisinde elbette insanlar da değişebilir. Biz 100 yıllık partiyiz, lider partisi değiliz. Kurumsal kimliği olan bir partiyiz. Dünyanın en eski en köklü partilerinden biriyiz.

"YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Yenilenmeye ihtiyacımız var. Değişimi zaman gösterir. Partinin yenilenmeye ihtiyacı var. Tüzüğü alacağız değiştireceğiz. Yeni kurallar getirip, partililerin de şikayetlerini dikkate alarak partinin yenilenmesi. Elbette yenileneceğiz, neler yapılacağı konusunda karar alacağız. Kurultay için düğmeye basıldı. Mahallelerde delege seçimleri yapılıyor. 1 milyonu aşkın üye delegelerini seçiyor.

Geçmişte nasıl genel başkanlar değiştiyse benzer şekilde değişir. Ben kimseye telefon açıp 'Bana oy ver' demem. Bunu dediğiniz zaman genel başkanlık yapamazsınız.

"KURULTAY YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE YAPILMALI"

Geçen yerel seçimlerde başarı elde ettik. 11 büyükşehir belediye başkanlığı CHP tarafından yönetiliyor. Türkiye'nn nüfusunun yarısından fazlası. Eleştiriye saygım vardır. Kendi içimizde oturur tartışırız. Genel başkan değişim ihtiyacı olursa taban bunu hissettiği andan itibaren zaten bunun kuralları vardır. Kaptan gemiyi dalgalı denizde terk etmez limana yanaştırır. Bu da kurultaydır. Başka çaremiz yok zaten. Benim yaklaşımım yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması.

Hiç bir delegeyi seçmem, hiç bir il başkanını 'Şunu delege yap' demem. Bizim kendi kuralımızda genel başkan çok yukarıdadır. 'Şu delegeler buraya gelsin, bana oy versin' bizim geleneğimizde bu yok olmaz da zaten.

"SÜREÇ DAHA BAŞLAMADI"

Arkadaşlar 'Ben genel başkan olacağım' diyorsa alana çıkarlar, il il gezerler. Hiç bir kısıtlama olmaz özgürce çıkarlar, il başkanları toplantısında konuşmalar yaparlar. Daha bu süreç başlamadı.

Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum. Kazanamadık. Bu konuda oturup sağ duyuyla irdelemek gerekiyor. Kazanamamızın birden çok nedeni var. Küçük köylerde veya kasabalarda oyumuz düşük. Biz buralara gitmemişiz yeteri kadar. Bu kusur bize ait. Buradaki yurttaşlar enflasyonu kentte yaşayan vatandaşa göre yeteri kadar hissetmemiş. Büyük kentlerin hemen hemen büyük kısmında zaten birinci partiyiz.

"SIRADAN BİR SEÇİM YAPMADIK"

Biz sıradan bir seçim yapmadık. Makul demokratik ölçüler içinde bir seçim olmadı. Bütün bakanlar devletin bütün imkanlarıyla vatandaşlara gitti, bütün imkanları kullandı. Bir seçimin ahlaki temeller, hukuk üzerine inşa edilmesi lazım. 25 milyon insanın oy verdi, bunu yenilgi olarak tanımlayamazsınız. 25 milyon insan insan haklarından, demokrasiden yana oyunu kullanıyorsa demek ki orada bir umut vardır. Tabii ki başarı iktidar olmaktır. Demokratik olmayan ortam içinde seçim yapıldı, insan haklarına aykırı uygulamalar yapıldı. Yüzde 48 demokrasiden yana oy kullanırsa yenilgi olarak kabul edebilir misiniz? Vicdan bunu kabul eder mi? Otoriter bir yönetimde tüm olumsuz koşullara rağmen yüzde 48 oy almak çok güzel bir şey.



