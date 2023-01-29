Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz 6 Nisan tarihini belirlemiştik. 6 Nisan'a kadar olursa biz destek veririz demiştik. Erdoğan hayır ben daha sonra yapacağım diyorsa biz ona destek vermeyeceğimizi açıkladık. Erdoğan kendi istediği bir atmosferde seçimin yapılmasını istiyor. Biraz daha gecikirse, örneğin hazirana atarsa enflasyon zaten her ay yükseliyor. Yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını halk da kendisi de görecek. Bu nedenle erkenden yapıyor.

'ALTI LİDER TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI GÖRDÜK'

9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef ve projeleri açıklayacak arkadaşlarımız. İçeriğini benim anlatma hakkım yok. İçerik, altı liderin bir araya gelip çalıştığı ve ortaya koyduğu somut öneriler. Böyle 2 bin 300 başlığı çıkıp da kamu önünde anlatabildiler mi? Biz altı lider Türkiye'nin bütün sorunlarını gördük. Sorunlardan çıkmak yetmiyor, nelerin yapılması gerektiğini de anlattık.

200 sayfalık Türkiye'nin kurtuluş reçetesini yazdık. Onların var mı? Adayım diyor. Nesi var? Bahçeli ve BBP. Ne oldu onlar? Bir araya geldiler mi? Kamuoyuna bir şey açıkladılar mı? Bizimle uğraşıyorlar. Bizim hazırladığımız metni bir süre sonra onlar da kopyalayacak.

13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde.

