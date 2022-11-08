Son dakika: Çin'den gelen son açıklamayla endişeler arttı! Devlet Başkanı Xi Jinping'ten 'savaşa hazırlık' çıkışı

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken yeni bir savaş çıkmasının küresel çapta bir felakete yol açabileceği olasılığı göz ardı edilmiyor, bir yandan da çatışma çıkmaması için adımlar atılıyor. Ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in son çıkışı "Yeni bir savaş kapıda mı" sorusunu akıllara getirdi.

"ÇİN SAVAŞA HAZIRLANACAK"

Devlet televizyonu CCTV'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "Çin, herhangi bir savaş için ordusunun eğitimini ve hazırlıklarını kapsamlı şekilde güçlendirecek" açıklamasına yer verildi.

Xi'nin ayrıca "Çin'in güvenliği giderek belirsizleşiyor ve istikrarsızlaşıyor" dediği belirtildi.

GEÇEN AY DA ASKERİ GELİŞME VURGUSU YAPMIŞTI

Xi, geçen ay yaptığı açıklamada da daha hızlı askeri gelişme, teknolojide 'kendine güven ve güç' ve Çin'in yurt dışındaki çıkarlarının savunulması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ve ordusuna sahip olan Çin, "gerekirse" Tayvan'ı zorla ilhak etmekle gözdağı vermişti.

Son açıklamayla birlikte yeni bir çatışma olasılığı riski endişe yarattı.

(Reuters)

