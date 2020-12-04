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  4. SON DAKİKA... Cuma namazı kılınmayacak mı? Diyanet'ten Cuma namazı açıklaması! Cuma namazı iptal mi edildi? Cuma namazı yasak mı?

SON DAKİKA... Cuma namazı kılınmayacak mı? Diyanet'ten Cuma namazı açıklaması! Cuma namazı iptal mi edildi? Cuma namazı yasak mı?

04.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA... Cuma namazı kılınmayacak mı? Diyanet'ten Cuma namazı açıklaması! Cuma namazı iptal mi edildi? Cuma namazı yasak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı son dakika Cuma namazı açıklaması yaptı. Koronavirüs hastalarının artmaması için yapılan açıklamada koronavirüs hastası olan vatandaşların bulaş sayısını azaltmak için camiye gelmemeleri istendi. Peki Cuma namazı iptal mi edildi? Cuma namazı kılınmayacak mı?

Türkiye genelinde koronavirüs salgınının hızla artmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı son dakika Cuma namazı açıklaması yaptı. Cuma namazı kılınmayacak mı sorusuna cevap arayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayı araştırıyor. Yapılan açıklamada, ""Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür." denilerek yeni kısıtlamalara destek veren taleplerde bulunuldu. Koronavirüs hastalarının artmaması için yapılan açıklamada koronavirüs hastası olan vatandaşların bulaş sayısını azaltmak için camiye gelmemeleri istendi. Peki Cuma namazı iptal mi edildi? Cuma namazı yasak mı?

CUMA NAMAZI YASAK MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu son dakika açıklaması yaparak "Cuma namazı iptal mi edildi" sorusuna net yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, koronavirüs hastaları ile temas halinde olan ve koronavirüs hastası olan vatandaşlardan, diğer vatandaşları korumak adına cuma namazına gelmemeleri talep edildi.

CUMA NAMAZI KILINMAYACAK MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür.

İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.

Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır.

Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-l9 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir.

Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve teması' olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur. "

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