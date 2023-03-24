SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nda 'Erbakan' sürprizi! "Süreci sonlandırmış bulunuyoruz" diyerek duyurdu

Son dakika haberi: AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nda genişleme çabaları sonuç verdi. Kritik gelişme, ittifak protokolü için son 1 saat kala yaşandı. AK Parti'den heyetin Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) görüşmeye gitmesinin ardından YRP, seçim gündemini belirleyecek önemli bir karara imza attı. Konuya ilişkin Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi.

SON DAKİKA: CUMHUR İTTİFAKI'NA DAHİL OLDU

AK Partili heyetle görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı.

Böylece Cumhur İttifakı seçimlere 4 parti olarak girecek. Gelişmenin ardından AK Parti, MHP, BBP ve YRP genel başkan yardımcıları ittifak protokolünü teslim etmek üzere YSK'ye gitti.

ERBAKAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:



Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine Külliye'de bir araya geldik. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık.

Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde prensiplerimiz içinde yer alan ekonomi, sosyal politika alanlarında uygulanmasının takipçisi olunacağı bir mutabakat sağlanmış oldu.

Biz prensiplerimizi milletimizin faydasına olduğu için talep ediyorduk. Bizler YRP olarak milletimizin derdine derman olunsun da kim olursa olsun anlayışıyla hareket eden bir partiyiz. YRP olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimiz ve adaylarımızla Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz.

Cumhur İttifakı karşısında kümelenen bloklar geçmişten yaşadığımız tecrübeler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecektir. Kararımızın milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırmış bulunuyoruz.

4 PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Genel başkan yardımcıları, ittifak protokolü tesliminin ardından YSK önünde ittifak ve seçimle ilgili mesajlar verdi. İşte o açıklamalar...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere AK Parti, MHP, BBP ve YRP Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak bütün hedefimizdir. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacak, yurtdışında 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecek.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatanımızın ve milletimizin menfaatleri için YRP olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Genel Başkanımız saat 18'de geniş bir açıklama yapacak.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: Biz BBP olarak Cumhur İttifakı'mızın ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. İttifakımızın genişleme noktasında Yeniden Refah'la temaslarda kurulmuştur, ittifakın genişlemesine katkıda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: AK Parti, MHP, BBP ve YRP Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular, inşallah birlikte yol almaya devam edeceğiz. Bu birliktelik, koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil.

ERBAKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplamaya başlamış, genel seçimlere de kendi parti logolarıyla gireceklerini duyurmuştu.