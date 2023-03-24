HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nda 'Erbakan' sürprizi! "Süreci sonlandırmış bulunuyoruz" diyerek duyurdu

SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nda 'Erbakan' sürprizi! "Süreci sonlandırmış bulunuyoruz" diyerek duyurdu

24.03.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İttifak protokolünün teslim edilmesi için son 1 saat kala Ankara'da peş peşe sıcak gelişmeler yaşandı. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında uzlaşma sağlandı. YRP, 14 Mayıs'ta seçimlere Cumhur İttifakı bünyesinde katılacak. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı ile anlaşmanın sağlandığını ifade ederek "Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırmış bulunuyoruz." dedi. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nda genişleme çabaları sonuç verdi. Kritik gelişme, ittifak protokolü için son 1 saat kala yaşandı. AK Parti'den heyetin Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) görüşmeye gitmesinin ardından YRP, seçim gündemini belirleyecek önemli bir karara imza attı. Konuya ilişkin Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi.

AA-20230320-30624674-30624673-YENIDEN_REFAH_PARTISI_GENEL_BASKANI_FATIH_ERBAKAN

SON DAKİKA: CUMHUR İTTİFAKI'NA DAHİL OLDU

AK Partili heyetle görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı.

AA-20230324-30669344-30669341-CUMHUR_ITTIFAKININ_SECIM_PROTOKOLU_YSKYE_SUNULDU

Böylece Cumhur İttifakı seçimlere 4 parti olarak girecek. Gelişmenin ardından AK Parti, MHP, BBP ve YRP genel başkan yardımcıları ittifak protokolünü teslim etmek üzere YSK'ye gitti.

AA-20230324-30669344-30669340-CUMHUR_ITTIFAKININ_SECIM_PROTOKOLU_YSKYE_SUNULDU

ERBAKAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

32

Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine Külliye'de bir araya geldik. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık.

  • Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde prensiplerimiz içinde yer alan ekonomi, sosyal politika alanlarında uygulanmasının takipçisi olunacağı bir mutabakat sağlanmış oldu.

  • Biz prensiplerimizi milletimizin faydasına olduğu için talep ediyorduk. Bizler YRP olarak milletimizin derdine derman olunsun da kim olursa olsun anlayışıyla hareket eden bir partiyiz. YRP olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimiz ve adaylarımızla Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz.

  • Cumhur İttifakı karşısında kümelenen bloklar geçmişten yaşadığımız tecrübeler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecektir. Kararımızın milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırmış bulunuyoruz.

4 PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Genel başkan yardımcıları, ittifak protokolü tesliminin ardından YSK önünde ittifak ve seçimle ilgili mesajlar verdi. İşte o açıklamalar...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere AK Parti, MHP, BBP ve YRP Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak bütün hedefimizdir. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacak, yurtdışında 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecek.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatanımızın ve milletimizin menfaatleri için YRP olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Genel Başkanımız saat 18'de geniş bir açıklama yapacak.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: Biz BBP olarak Cumhur İttifakı'mızın ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. İttifakımızın genişleme noktasında Yeniden Refah'la temaslarda kurulmuştur, ittifakın genişlemesine katkıda bulundu.

fasfas

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: AK Parti, MHP, BBP ve YRP Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular, inşallah birlikte yol almaya devam edeceğiz. Bu birliktelik, koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil.

ERBAKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplamaya başlamış, genel seçimlere de kendi parti logolarıyla gireceklerini duyurmuştu.

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? HÜDA PAR'dan açıklama Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? HÜDA PAR'dan açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YRP'nin Cumhur'a katılmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorumYRP'nin Cumhur'a katılmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattıErdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı
Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi

En Çok Okunan Haberler

Feyza Altun çocukken yaşadığı tacizi anlattı: 'Çişimi yaptım sanıyordum'

Feyza Altun çocukken yaşadığı tacizi anlattı: 'Çişimi yaptım sanıyordum'

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

Fark bıçak sırtı! HÜDA PAR, YRP, Memleket Partisi...

Fark bıçak sırtı! HÜDA PAR, YRP, Memleket Partisi...

Deprem ve selden sonra ortadan kayboldu! Gözlerine inanamadılar

Deprem ve selden sonra ortadan kayboldu! Gözlerine inanamadılar

İlginizi Çekebilir

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.