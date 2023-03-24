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Son anda o ittifakta yer almayacaklarını duyurmuşlardı! Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

24.03.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi siyasi partiler arasında hareketlilik sürüyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu görüştü. Serdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayıp "Büyük oy farkıyla 1. turda Çankaya'ya göndereceğiz" dedi. Doğru Parti'nin daha önce ATA İttifakı içinde yer alacağı konuşulmuş ancak ATA İttifakı duyurulmadan hemen önce parti, ittifakta yer almayacaklarını açıklamıştı

Son anda o ittifakta yer almayacaklarını duyurmuşlardı! Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi siyaset gündemi hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Partiler arası görüşmeler sürerken bir yandan da seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçleri de devam ediyor. Siyasette önemli gelişmeler yaşanırken Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. İki lider, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Serdaroğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MESAJI

Serdaroğlu da 14 Mayıs'ta tarihin en önemli seçiminin yapılacağını belirterek, "Maalesef seçimin şartları, demokrasiyi hazmedemeyen AK Parti iktidarı tarafından karmakarışık hale getirildi. Hepinizin bildiği gibi Sayın Erdoğan'ın 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bu konuda itirazımızı da yaptık. İnşallah YSK Anayasa'yı ihlal suçu işlemez. Eğer bunu yaparsa Türkiye'nin çok az, bir nebze kalmış hukuk devleti tanımını da bizzat YSK çok ağır tahrip etmiş olur. Önümüzdeki günlerde çok ciddi sıkıntılar çıkabilir. Biz vefalı insanlarız, tarihimize sadığız." şeklinde konuştu.

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Serdaroğlu, "Şimdi biz cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu göstereceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çalışkan teşkilatlarından daha fazla çalışarak Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük oy farkı ile 1'inci turda Çankaya'ya göndereceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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ATA İTTİFAKI'NDA YER ALMAMIŞLARDI

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan ATA İttifakı'nda daha önce Doğru Parti'nin de yer alacağı konuşuluyordu. Ancak ittifak duyurulmadan kısa bir önce Doğru Parti açıklama yaparak ittifakta yer almayacaklarını belirtmişti. Konuyla ilgili Doğru Parti'den yapılan açıklama şu şekildeydi:

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Özdağ duyurmuştu... İşte yeni ittifakın adayından ilk sözler Özdağ duyurmuştu... İşte yeni ittifakın adayından ilk sözler

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı

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