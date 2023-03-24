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SON DAKİKA | Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? HÜDA PAR'dan açıklama

24.03.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. Özellikle HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Daha önce HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını söylemişti. Son olarak Cumhur İttifakı'nda yer alma konusuna ilişkin HÜDA PAR'dan açıklama geldi. Yapıcıoğlu "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz." dedi.

SON DAKİKA | Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? HÜDA PAR'dan açıklama

Son dakika haberi: Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler öncesi siyaset gündeminde yaşanan gelişmelere kilitlendi. Partiler arasındaki ittifaklarla ilgili yeni açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Bu doğrultuda, son dönemde gündemde olan HÜDA Par'ın Cumhur İttifakı içerisinde yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Daha önce, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor" demişti. Öte yandan partilerin ittifak protokolünü imzalayıp teslim etmesi için süre, bugün saat 17.00'de sona eriyor. HÜDA PAR'dan, Cumhur İttifakı'na katılma konusuna ilişkin açıklama geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız.

H2


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Cumhur İttifakı hüda par

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