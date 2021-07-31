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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde yapılacak yardımları açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde yapılacak yardımları açıkladı

31.07.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da afet bölgesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira gönderildi. Vergi, SGK primi, tarım ve ziraat borçları ertelenecek." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde yapılacak yardımları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'taki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yangından etkilenen tüm bölgeler afet bölgesi oldu. Bir yıl içinde afet bölgesindeki evler, ahırlarıyla yeniden inşa edilecektir.

Acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira gönderildi. Vergi, SGK primi, tarım ve ziraat borçları ertelenecek.

Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir. Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız.

Orman teşkilatımızla ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel görev yapmaktadır. Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur.

Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat Recep Tayyip Erdoğan
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