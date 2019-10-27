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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 19:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD lideri Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Bağdadi'nin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktası" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD lideri Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdadi

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