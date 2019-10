Beyaz Saray paylaştı! ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper ve askeri yetkililerin, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu izlerken çekilen fotoğraflar Beyaz Saray’ın Twitter hesabından yayınlandı.

Trump, Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu Beyaz Saray’dan "film izler gibi" canlı seyrettiklerini söylemiş, operasyon anının görüntülerinin de yayınlanabileceğini belirtmişti.

President @realDonaldTrump watches as U.S. Special Operations forces close in on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. pic.twitter.com/SAgw4KxM77