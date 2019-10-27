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Beyaz Saray paylaştı! ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı. IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun, Amerikan yönetimi tarafından Beyaz Saray'da izlendiği sırada çekilen fotoğraflar yayınlandı...

Beyaz Saray paylaştı! ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper ve askeri yetkililerin, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu izlerken çekilen fotoğraflar Beyaz Saray’ın Twitter hesabından yayınlandı.

Trump, Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonu Beyaz Saray’dan "film izler gibi" canlı seyrettiklerini söylemiş, operasyon anının görüntülerinin de yayınlanabileceğini belirtmişti.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklamaSon dakika! ABD Başkanı Trump'tan Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama
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