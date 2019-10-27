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Son dakika! Trump merakla beklenen açıklamayı yaptı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini söyledi. Trump, "İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak" ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti" açıklamasında bulundu.

Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Trump ayrıca, "Suriyeli Kürtler" olarak tanımladığı YPG/PKK'nın da bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti.

Donald Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı” değerlendirmesini yaptı.

İşte Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

IŞİD'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik. Evden çıkarılan 11 çocukla birlikte teslim olanlar oldu. Onun çocukları mı bilmiyoruz.

Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. IŞİD'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık. Diğer terör örgütleri de hedefte.

Hemen orda bir test yaptılar. Çok fazla birşey kalmamıştı. Test için yeterli parçalar vardı. Sonuç olumluydu ve bu bir teyitti efendim dediler. İki kadın vardı öldüler ama intihar yelekleri patlamadı.

Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye ve Kürtlere teşekkür etmek istiyorum.

"BİR KORKAK GİBİ ÖLDÜ"

Bir köpek gibi öldü, korkak gibi öldü.

Sürekli fikir değiştirdi. Sonunda burada olduğunu öğrendik. İstihbarat ve gösterilen çaba gerçekten önemli. Duvarları patlatarak içeri girdiler.

"FİLM İZLER GİBİ İZLEDİK"

Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi.

Beyaz Saray paylaştı! ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izlediBeyaz Saray paylaştı! ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölümünü böyle izledi

Ben de operasyon bittikten sonra Twitter'da açıklamamı yaptım. Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk. Irak'ın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk.

"TÜRKİYE BİZİM ORAYA GİRECEĞİMİZİ BİLİYORDU"

Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onlar da harikaydı, bize müdahele etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler.

Washington tam bir sızıntı makinesi. Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Sadece bunu bilen birkaç kişi vardı. Çok az kişinin haberi vardı operasyondan. Sızıntı birinin ölümüyle sonuçlanabilirdi. Kendi istihbaratımızı kendimiz topladık.

Suriye'den çekilmemizin bundan hiçbir alakası yoktu. Biz terör liderlerinin her zaman peşindeyiz. Örgütü tekrar kurmaya çalışırsanız, en mantıklı yer burasıydı. Askerlerimizi petrolü sağlama almak için bulunduracağız. Dünyanın o bölgesinde güçlü bir havalimanımız var. Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadık.

Avrupa ülkeleri büyük bir hayal kırıklığı olduğu bizim için. İnsanlarınızı alın dedik ama almadılar. Onlar yürüyerek Avrupa gidebilirler ama yürüyerek bize gelemezler çünkü aramızda çok fazla su var.

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntülediAA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hahahahaha komedi o zaten sizin adamınızı işi bitti ortadan kaldırdınız bu kadar basit
İşleri bitti, fişini çektiler.
Bizim üzerimize yıkarlar bilemiyecek ne var ?
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