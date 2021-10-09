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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt tartışmalarına cevap: İstismar edildi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt tartışmalarına cevap: İstismar edildi

09.10.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çukurova Üniversitesi'ndeki törende açıklamalarda bulundu. Açıklamasında yurt tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Geçtiğimiz yılın ve bu yılın başvurularının üst üste binmesi sebebiyle oluşan yoğunluk istismar edildi." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt tartışmalarına cevap: İstismar edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Üniversitesi tesis açılışında açıklamalarda bulundu.

"YURT SORUNUNA ÇÖZÜM OLMASI İÇİN YENİ YURTLAR AÇIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Öğrencilerin yurt sorununa çözüm olması için yeni yurtlar açıyoruz. 6 bin 664 öğrenci kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edildi. Bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık.

Son bir aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim sürüyor. Benzer bir başarıyı üniversitelerimizde yakalayacağımıza inanıyorum. Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir.

"BAŞVURULARIN ÜST ÜSTE BİNMESİ SEBEBİYLE OLUŞAN YOĞUNLUK İSTİSMAR EDİLDİ"

Hep söylediğim gibi ülkemiz inşallah bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. İstismar siyasetini son dönemde yurt konusunda tekrar görüyoruz. Geçtiğimiz yılın ve bu yılın başvurularının üst üste binmesi sebebiyle oluşan yoğunluk istismar edildi."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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