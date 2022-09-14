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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

14.09.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenindeki konuşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRISI

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Kardeşim Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum. Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır. İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.

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YURTLAR

Bugün hizmete aldıklarımızla birlikte toplam yurt sayısı 800 yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. Şöyle yurt yaparız böyle yaparız elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım. Gençlerimiz en iyisine en güzeline layıktır diyerek hemen kolları sıvadık. Otel konforuna sahip yeni odalar inşa ettik. Amerika ve Avrupa dahil pek çok ülkenin ciddi meblayla verdiği hizmeti biz gençlerimize çok makul fiyatlarla sunuyoruz.

YURT ÜCRETLERİ

Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır.

Bir dönem ülkemizin en büyük sorunlarından biri üniversitesi harçlarıydı. Daha üniversite açılmadan marjinal örgütler bunu kullanırdı. Biz bu meseleyi kökünden çözdük.

KREDİ VE BURSLAR

Her başvurana ya kredi ya da burs mutlaka veriyoruz. Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.

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Ankara Recep Tayyip Erdoğan

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