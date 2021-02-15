Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gara şehitleriyle ilgili açıklama

Şimdi Meclis'te bununla ilgili soruşturma önergesi vererek, detaylarını Meclis'te de gündeme getirecekler, Savunma Bakanım, grup başkanımız Naci Bey ile de bunu konuştuk. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde de yalan bol. Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım, Genelkurmay Başkanım detaylarını anlatacaklar.

Bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimiz ile, teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. En son operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Gerek Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım gerek MİT hep birlikte çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya, 42 terörist bu esnada geberdi.

ABD'YE SERT TEPKİ

Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. ABD'nin açıklaması evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Meclis'te işin gerçeğini anlatacağız.

53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuzun zaman ve mekan sınırı tanımaksızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her harekatı kendi imkanları ile yürütebilecek seviyeye ulaşmasıyla gurur duyuyoruz.

'SEN DE BUNLARI ÖĞRENECEKSİN'

Terör örgütüne ait çıkan, destek veren herkesin eline masumların kanı bulaşmıştır. Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yok diyor. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok. Bay Kemal bunları iyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Sen de bunları öğreneceksin. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Bunun bedelini millet size ödetecek. Bu sözüm, demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ile siyasi uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Bu sözüm terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecralarınadır. Hepiniz alçakça infazdan sorumlusunuz. Bu aynı terör örgütünün ilk katliamı da değildir.

'SAYIN BIDEN LÜTFEN SEN DE BUNLARI İYİ TANI'

Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı. Bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Onu da iyi tanı. Bunlar 1990'da Şırnak'ta 12'si çocuk 27 sivili, 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir.



