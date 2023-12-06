Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası enflasyon ve asgari ücret mesajı: İstihdama zarar vermeyecek bir seviye hedefi ile süreç yönetilecek

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftanın ardından Beştepe'de yeniden toplandı. 3 saat 15 dakika süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

Türkiye'nin aydınlık yarınları bölgemizin huzur ve esenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cezayir ziyaretimiz oldukça başarılı geçti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşme yaptık. Cezayir Filistin davasının önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. İki kardeş ülke olarak Gazze'ye güçlü desteğimizi teyit ettik.

5 yıldır bir fetret dönemi yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah merkezindeki hizmet, eser, yatırımın olduğu gerçek belediyecilikle yeniden buluşturacağız.

MGK toplantısında terörle mücadeleden bölgemizdeki konuları ele aldık. Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlediğimiz bölgelerde huzur ve güven hakim. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Irak'ta Pençe harekatıyla bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık.

"TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNDE BİR TERÖR YAPILANLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sınırlarımız içinde bölücü örgütü bitme noktasına getirdik. 40 sene önce milletimizin başına musallat edilen terör belasından Türkiye'yi kurtarmakta kararlıyız. Operasyonlarımız neticesinde bitkisel hayata giren bölücü terör örgütünü canlandırma, yeniden palazlandırma çabalarının farkındayız. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde bir terör yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Kimin ne yaptığını kimin kiminle iş tuttuğunu biliyoruz. Daha önce yaptığımız gibi bir gece ansızın gelerek tüm senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalıyoruz, iklim krizinden en fazla mağdur olan ülkelerden biriyiz. İlan ettiğimiz net sıfır emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı ön görüyoruz.

Yarın Yunanistan'a gidiyoruz. 18 Aralık'ta da Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Bölge ülkelerle iş birliğimizi güçlendireceğiz.

"EN ZORU GERİDE KALDI"

En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı.

Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. 2023'ün 9 aylık döneminde ekonomimiz yüzde 4,6'lık büyüme kaydetti. Kaliteli, sürdürülebilir büyüme hedefimizden en küçük bir sapma yoktur. İhracat büyüme tarafındaki olumlu tablo yeni rekorlarla sürüyor. 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendimizi 14'e çıkardık.

"5 BİN LİRA SÜRATLE HESAPLARINA YATACAK"

İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'er bin lira ikramiyeleri süratle yatıracağız. Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğimiz ücretsiz internet ve indirimli teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programımıza dahil ettik. Toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3500 liraya yükselttik.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz.

"İSRAİLLİ YÖNETİCİLER HAK ETTİKLERİ CEZALARI ÇEKECEKTİR"

İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettikleri cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaklardır. İsrail, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Masum çocukları, kadınları, yaşlıları ve çaresiz insanları en modern savaş araçlarıyla öldürmek İsrail yöneticileri gibi korkaklara mahsus bir zavallılıktır. Bundan kaçış yok, Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum. Batı'nın etekleri altına saklanan İsrail yönetimi, zulmünü ne kadar tırmandırırsa sonuçta ödeyeceği bedeller de o kadar ağır olacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu, siyaset, siyasi partiler üstü bir konudur. Dönüşümü siyasete alet etmek ülkemize ihanet demektir. Yeni Kentsel Dönüşüm Mevzuatının yürürlüğe girmesiyle birlikte muhalefet hemen tezvirata başladı. Düzenlenmenin tek bir gayesi vardır; o da kentsel dönüşüm sürecindeki engelleri ortadan kaldırmak ve süreci hızlandırmaktır.

Bir binada oturanların yüzde 50'sinden bir fazlası onay verdiği zaman kentsel dönüşüm ve inşaat ruhsatı alınabilmesi mümkün hale getirildi. Tebligatların yapıların kapısına asılabilmesi, elektronik devlet üzerinden bildirilmesi, muhtarlıklarla ilan edilmesiyle süreç hızlandırıldı. Yeni kanunla getirilen düzenlemelerle rant sağlanması, hak sahiplerinin başka bir bölgeye gönderilmesi söz konusu değildir. Kim bunun aksini iddia ediyorsa müfteridir, yalancıdır, bu milletin iyiliğini istemiyor demektir.

İstanbul'un içinde yer aldığı Marmara'da yaşanacak felaketin Allah korusun tüm Türkiye'ye ağır bedeli olacaktır. Amacımız, İstanbul'da her yıl 350 bin konut inşa ederek, 5 yıl içinde acil dönüşüm gerektiren tüm binaları yenilemektir.





