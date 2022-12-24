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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"

24.12.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma koyduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdelerimiz olacak" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılıyor.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Sizleri bayağı özlemişim ama görüyorum ki sizler de bu kardeşinizi bayağı özlemişsiniz. Adam gibi adam, insan gibi insan dolu Erzurum'la bir kez daha kucaklaşma bahtiyarlığı içindeyiz. Erzurum 1048'deki Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz hale getiren yolu açmıştır. Erzurum, kilidi mülk-i İslam'dır.

Biz 20 yıldır her sözümü tutmuş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda, asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle, Erzurum'un da altyapı eksiklilerini giderdik. Şimdi biten projelerimizin resmi açılışlarını yapmak için Erzurum'a geldik.

İspir yolu, önemli ulaşım projelerinden biridir. 20 KM'lik bu yolu, 3 ayrı tünel ve 1 köprüyle bugün resmen hizmete açıyoruz. Erzurum'a bu yakışır. Güzergah üzerinde yaz kış güvenli araç trafiği işleyebilir. İnşası süren, Kınık ve Dallıkavak tünellerinin bitmesiyle, bu projeyi tamamen tamamlayacağız.

PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma koyduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdelerimiz olacak. Hep söylediğimiz gibi ülkemizin imkanlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımızı yükseltecek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

"50 MİLYAR LİRA TUTARINDA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Son 20 yılda bu şehre, 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 106 adet sağlık tesisi yaptık. 14.444 konut projesini hayata geçirdik.

"TRAMVAY HATTI İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLATIYORUZ"

Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz. Ve Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. Erzurum'a toplam 19 istasyondan oluşacak kent içi tramvay hattı için çalışmaları başlatıyoruz."


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Erzurum Recep Tayyip Erdoğan

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