Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '40 vekil' göndermesi: "Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar"

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında Ankara'daki 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'na katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
"- Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman dik duruşu gördüm. Pazar gününe de aynı şekilde hazırlındıklarını görüyorum. Çalmadık kapı bırakmıyoruz dimi? Gümbür gümbür pazara var mıyız? Ben size inanıyorum ki Bay Bay Kemal'e pazar günü gereken dersi vereceksiniz.
Dün Malatya'daydım. Malatya deprem konutlarının konteynerlerinin orada 50 bin kişiye hitap ettik ve Malatya neyse Keçiören odur. İnanıyorum ki yağmur olmasa ve açık havada yapsaydık bugün 50-60 bin kişi olurduk.
Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Teröristlerden alıyor. Biz Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Milletimiz ekonomisinin IMF komiserlerine, Londra'daki tefecilere teslim etmek isteyenlere hadi oradan demiştir. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen ne hesap biliyorsun ne kitabın var. Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk.
-Bu bay bay Kemal'in oyunlarına bakmayın. 14 Mayıs'ta istikrar sürsün diyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. 2. turda da bu kararlılığı sergilemeliyiz. Yasam ve yürütmenin uyum içinde çalışması, hizmetlerde bir aksaklık yaşanmaması için çok önemli.
-Hatalarını kabul etmek ve özür dilemek yerine çamura yatarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Biz bize oy vermese de CHP'li vatandaşlarımızın böyle aşağılanmasını, hakaret edilmesini kabul etmiyoruz. Kibirli dille milletimize yönelik konuşulması hoş görülemez. Böyle siyaset yapılmaz. CHP'lilerin de bu dayatmalardan rahatsız olduğuna inanıyorum. Kandil'dekilerin her gün çektikleri videolarla Kılıçdaroğlu'na oy istemesi en çok CHP'li vatandaşlarımızı rahatsız ediyor.
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