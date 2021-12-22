SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve erken seçim açıklaması: Noktayı koyuyorum

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında asgari ücret zammı, emekli ve memura verilecek zamlar, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' düzenlemesi ile gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamasından gelen son dakika bilgileri ve tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Yaklaşık 2 ay süren bir maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Son 10 yıldır yaşanan gelişmeler daha kritik bir safhaya ulaşmıştır. Türkiye bu 10 yıllık dönemde her yol ve yöntemle sınandı. Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi, kaset kumpaslarıyla siyasi partiler dizayn edilmek istendi, seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu, terör örgütleri harekete geçildi, askeri darbeyle ülke teslim alınmak istendi. Türkiye'de yönetimin değişmesi için pervasızca televizyonlarda konuşuldu. Finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Ambargolar açıkça yapılır hale geldi.

Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile saldırıların dozunu artırmanın aracı haline getirilmek istendi. İçerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. İçine çekilmek istendiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik tuzağı bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Zor ve sıkıntılı günler geçirdik, bedeller ödedik ama bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamd olsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

YENİ ATILIM MESAJI

Enflasyondan kurtulmak için Ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz yaptık. Faizi yüzde 4.5'lere düşüren kimdi? Biz yaptık. Sizin tarihiniz yüksek faiz ve enflasyonlarla dolu. Biz ise halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi tüm bu birikimin üzerine, yeni bir atılımın içerisindeyiz. Bugüne kadar nasıl anlımızın akıyla çıktıysak, bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller yok mu, bu ana muhalefetten büyük engel olur mu? Ama bizim azmimiz ve kararmızın bunların hepsinden üstündür. Yeter ki kardeşliğimize birliğimize sahip çıkalım. Ülkemizdeki bir kesim dışarıdan aldığı destekle bu kardeşliğimizi dinamitleme peşinde. Öyle parmak sallamakla bir yere varmazsınız.

SEÇİM 2023 HAZİRAN'DA

Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin 2023'te söylüyor, ben 2023 Haziran'da olacağını söylüyorum. Bu yatıyor kalkıyor erken seçim diyor. Burası hukuk devletidir. Seçim Haziran 2023'te yapılacaktır. Noktalı virgül değil, nokta koyuyorum.

TÜRK MİLLETİ KAZANCAK AMA SİZ KAYBEDECEKSİNİZ

Buradan manşetlerle iktidar devirmeye alışmış gazeteci kılıklılara sesleniyorum. Buradan darbe heveslilerine sesleniyorum. Buradan terörle, tehditle siyaseti dizayn etmeye çalışanlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu milletin ayağına pıranga vuramayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk Milleti kazancak ama siz kaybedeceksiniz.

Yıllarca seçim meydanlarında beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını söyledik. Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız. Her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz. Eksiğimiz noksanımız olabilir, ama niyetmizden gayretimizden, ülkeye kazandırdığımız eserlerin büyüklüğünden kimsenin şüphesi olamaz. Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptımızı, nereye ulacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer asırlık değişiklikler yapacak bir yerdir.

Ekonomide yaşananlar sadece bizim ülkemiz özelinde değildir. Dünyadaki finansal kriz 2008'de başlamış salgınla beraber gün yüzüne çıkmıştır. Biz Türkiye'nin güçlü alt yapı üzerinde bu süreci en iyi şekilde götürmek için çaba harcıyoruz. Türkiye önümüzdeki yüz yılı oluşturacak treni kaçırmayacak. Hatta bu trenin son vagonunda değil 1. sınıfında yer alacağız.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ

Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Mileltimiz bu programı olumlu karşılamış destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir.

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