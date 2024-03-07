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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de CHP'ye tepki: "DEM'lenmekten vakitleri kalmıyor, bunların devrini kapatalım"

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de CHP'ye tepki: "DEM'lenmekten vakitleri kalmıyor, bunların devrini kapatalım"

07.03.2024 15:21
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitingde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'ye sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser ve hizmet getirdik. Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Kendi aralarında DEM'lenmekten, başka işlere vakitleri kalmıyor." dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapıalcak yerel seçimler öncesinde çalışmalarına hız verirken, Mersin mitinginde konuştu. Alanda 85 bin kişinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP BELEDİYESİ MERSİN'E HİÇBİR ŞEY VERMEDİ"

  • Mersin bu işi bitirdi. Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser ve hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Bunların getireceği hiçbir şey yok. Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. CHP belediyesi Mersin'e hiçbir şey vermedi. Bu güzel şehri bunlara teslim edemeyiz. Biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Durmak yok yola devam.

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"BUNLARIN GENEL BAŞKANLARI NE Kİ MERSİN'DEKİ ADAYLARI NE OLSUN"

  • Bunların kirli ittifaklar dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon, proje yok. Hayalleri makamlarından ibaret. Bunların genel merkezleri, başkanları ne ki Mersin'deki adayları ne olsun. Birbirleriyle uğraşmaktan gözleri ülkeyi, insanlarımızı görmüyor. Kendi aralarında DEM'lenmekten, başka işlere vakitleri kalmıyor.

"KENDİ KENDİLERİYLE UĞRAŞARAK SEÇİM KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

  • Dünyada kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan bir muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Verdikleri sözlerin hepsi yalan, hikaye. Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yatırımları dışında Mersin'e tek bir çivi çakmadan sizlerin karşısına çıkıp yeniden destek isteyenlere hak ettikleri dersi vermek gerekmez mi? Mersin'in hesabını artık sormayacak mısınız? Bu zübük ziyaretçi tipleri sırtınızda taşımak zorunda değilsiniz. Gelin 31 Mart'ta bunların devrini kapatalım.

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  • Hükümet olarak en çok yatırım getirdiğimiz şehirlerin başında Mersin geliyor. 21 yılda 210 milyar TL'nin üzerinde kamu yatırımı yaptık. 5975 adet yeni derslik inşa ettik. Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. 14 bin 984 kapasiteli yurt binaları açtık. 25 bin kapasiteli Akdeniz Stadyumu'nun olduğu 62 spor tesisi inşa ettik. 17 milyar TL yakın kaynakla ihtiyaç sahiplerini destekledik. 17 hastaneyle birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik. 4 bin 925 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 7 Millet Bahçesi projesinden 3'ünü tamamladık. Akdeniz sahil yolunun önemli kısmını tamamladık.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Mersin Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
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