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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

13.11.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Toplu Açılış Töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biga'ya ilk geldiğimizde karşımda 10 kişi vardı. Vehbi Bey vardı rahmetli, onunla yola çıkmıştık. Ama şimdi 10 binler var. Nereden nereye...

"BİGA'DAN YOLA ÇIKIYORUZ"

Osmanlı döneminde askerler Biga'da toplanıp yola çıkıyordu, biz de buradan yola çıkıyoruz. Ülkemizin bu güzel beldesini, şehrini her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Özel sektörün yatırımlarını da destekliyoruz. Bugün yapacağımız açılışla Çanakkale'nin geleceğine yeni bir kapı aralıyoruz.

"KAHRAMANLARIN SOYUNUN TÜKENMEYECEĞİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Millete pranga vuracaklarını sananları zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstereceğiz. Terörle mücadelede destan yazan askerlerin, polislerin kahramanlık hikayeleri nesilden nesle aktarılacak.

MUHALEFETE KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

Ana muhalefet, yavru muhalefet Kanal İstanbul'u yaptırmayacakmış. 'Sakın ha Kanal İstanbul için gelmeyin' diyorlar. Bunu büyükelçilere de söylüyorlar. Siz ne kadar zavallısınız? Bunlar devlet yönetmekten de bihaber. Devlet yönetiminde süreklilik esastır.

Bay Kemal senin bu işlere kudretin yetmez. Senden bir şey de olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok. Ama bizim bu millete aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor.

Eskiden fırtınada karşıdan karşıya geçilmiyordu ama şimdi 6 dakikada geçeceğiz. Modern olmak, medeni olmak budur. Utanmadan da sıkılmadan da bu köprüyü kullanırlar. Kullansınlar. Biz, bize hakaret edene de etmeyene de bu hizmetleri veriyoruz.

"BUNLARIN DA VİDALARINI SIKACAĞIZ"

Bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin, havasını soluyanların böyle davranmasını kabul edemeyiz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin yerleştirme törenine katıldık. Vidaları sıktık. İnşallah bunların da vidalarını sıkacağız. Sizinle beraber sıkacağız. 2023'te sıkacağız Cumhur İttifakı olarak.

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI

Kalkıyorlar erken seçim erken seçim. Sizden bir şey olmaz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız, ona devam edin. Biz olgunlaşmış üzümü yemeye devam ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Çanakkale Recep Tayyip Erdoğan
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