SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Yanlış hesaplar bu defa Bağdat’tan değil sandıktan dönmüştür'

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Türkiye'ye hizmet mücadelemizde sizinle yürüdük. Türkiye'yi tarihin en büyük yatırım hamleleriyle beraber tanıştırdık. İhracatyımızı 36 milyar dolardan, 205 milyar doların üzerine beraber çıkardık. Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobilini sizlerle hayata geçirdik. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. İş dünyasıyla el birliği, gönül birliği ile Türkiye Yüzyılı'ı beraber inşa edeceğiz.

Tarihimizin en önemli seçim süreçlerinden birini hamdolsun başarıyla tamamladık. 14 Mayıs'ta seçimlerinin Meclis boyutu neticelenmiş, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanlığı süreci tamamlanmıştır. 28 Mayıs gecesini ülkemizle birlikte her yerde bayram gecesine çeviren tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seçim sürecini tüm yönleriyle değerlendireceğiz. Gerek anlamı gerekse sonuçlarıyla birlikte bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Sünni arasına ekilmek istenen fitne tohumlarını bu topraklar reddetmiştir. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliğine karşı gelmiştir. Seçimin kazananı Türk milleti ve Türk demokrasisi olmuştur.

Milli irade bir kez daha en güzel ve en hayırlı şekilde tecelli etmiştir. Millet kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir. Hatta hesap uzmanıyım diyerek övünenler, 40 milletvekilinden olmuştur. Ben hesap uzmanı değilim ekonomistim burada bu hesabı sizlerle de paylaşayım. CHP’nin vekil sayısı 2018’de 146’ydı, 2023’te vekil sayısı 169’a çıktı ama 40 tane kiralık vekil gidince nereye düştü CHP’nin vekil sayısı 129 vekile düştü. İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar bu defa Bağdat’tan değil sandıktan dönmüştür. Bundan sonrasını herhalde oraya gönül vermiş olan tüm CHP’li vatandaşlarım düşünecektir. Türkiye'nin 16 Nisan 2017 referandumuyla birlikte terk ettiği eski yönetim sistemini elinin tersiyle itmesi manidardır. Ne dediler önce Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dediler, tuttu mu, tutmadı.

"DEPREMZEDELERE YÖNELİK BU REZİLLİKLERİ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Dünden itibaren çalışmaya başladık. Deprem bölgesindeki yaraların sarılması önceliğimizdir. Şimdiye kadar 910 binden fazla çadırın, 117 binden fazla konteynerin kurulumunu tamamladık. Gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta şahsımıza çok güçlü destek veren deprem şehirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Depremzedelerimiz geçtiğimiz haftalarda aynı zamanda sırf oy tercihlerinden dolayı insanlık tarihinin en aşağılık hakaretlerine de, pek çok vicdansızlığa da maruz kaldılar. Buna rağmen dik durmaya devam ettiler. Depremzede kardeşlerimize yönelik bu rezillikleri unutturmayacak, unutturmayacağız.

Depremden en çok yıkıma uğrayan illerimizde ticari hayat da olumsuz etkilendi. Faaliyete geçen 13 bine yakın iş yerimizle buradaki ticareti yeniden hep beraber canlandıracağız. Bir diğer gündem maddemiz enflasyonun yol açtığı sıkıntılar. Refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız.

