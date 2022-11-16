SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili olarak " Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım" dedi. F-16'lar konusuyla ilgili Erdoğan, "Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SALDIRI

DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN AKIBETTEN KURTULAMAYACAKLAR"

Kimlerin arkasına saklanırlarsa saklasınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacak. Terör tehdidini kaynağında kurutma stratejimize devam edeceğiz. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

"SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİK"

Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor.

"BİR ÇIKIŞ YOLU BULUNAMAZSA MEVCUT DURUM KÖTÜLEŞECEK"

Küresel ekonomiyle ilgili giderek artan resesyon tartışmaları bizi bekleyen tehlikelere işaret ediyor. Bir çıkış yolu bulunamazsa mevcut durumun kötüleşeceğini gösteriyor. Bu kriz tüm ülkelerin krizidir ancak küresel ekonomideki kötüleşmenin en şiddetli vurduğu yerler Afrika ve Asya'daki kırılgan devletlerdir.

"AFRİKA VE ASYA KÖKENLİ GÖÇMENLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMLERİNİ DE ARTIRMIŞTIR"

Somali'den Yemen'e uzanan geniş bir bölgede milyonlarca insan kıtlık tehdidiyle karşı karşıyadır. Ekonomik kriz Afrika ve Asya kökenli göçmenlere karşı nefret söylemlerini de artırmıştır. İslam ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

MANİPÜLATİF SORU SORAN MUHABİRE TEPKİ!

ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna inanmıyorum. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyindeki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok, Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla ilgili bir sorunumuz olmadığı gibi.

F-16'LAR KONUSU

F-16 konusunda Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçiler ile daha önce yaptığı görüşmelerde de bu konuya olumlu yaklaştıklarını dinlemiştim.

SINIR ÖTESİ OPERASYON OLACAK MI? "TÜM DÜNYANIN BİLMESİ LAZIM"

Şu anda sorgulamalar soruşturmalar devam ediyor. 81 yaralımız vardı. Bu sayı 25'e düştü. 6 kişi hayatını kaybetti. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım."

"YUNANİSTAN'DA İKİ ÜÇ İSİM VAR RAHAT DURMUYORLAR"

Bir gece ansızın gelebiliriz! Onun için Yunanistan'da iki üç isim var rahat durmuyorlar. Hadlerini bilmiyorlar. Bak komşu, komşuluk hukukunu bil bizimle dalaşma. Türkiye nerede, siz neredesiniz? İstediğin kadar o adaları doldur burada Türkiye var!

