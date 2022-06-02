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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İsveç ve Finlandiya büyükelçileri değişti

02.06.2022 06:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Finlandiya ve İsveç büyükelçileri de değişti. İşte son dakika haberinin detayları....

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İsveç ve Finlandiya büyükelçileri değişti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alınırken 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç büyükelçileri de değişti. Öte yandan Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek, Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş seçildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:

Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır

Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın

Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu

Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ

Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez

BM Viyana Ofisine Levent Eler

Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun

Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay

Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın

Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe

El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen

Danimarka Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin

Arnavutluk Büyükelçiliğine Tayyar Kağan Atay

Fas Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan

Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine Adnan Keçeci

Letonya Büyükelçiliğine Şule Öztunç

Nijer Büyükelçiliğine Özgür Çınar

Estonya Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu

Moldova Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel

Pakistan Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı

İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel

Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE ADALET BAKANI YARDIMCISI UĞUR KUŞ SEÇİLDİ

Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş’un seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince gerçekleşti.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.

ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞINA AKIN GÜRLEK ATANDI

Ayrıca Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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