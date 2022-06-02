SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İsveç ve Finlandiya büyükelçileri değişti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alınırken 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç büyükelçileri de değişti. Öte yandan Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek, Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş seçildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:
Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır
Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın
Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu
Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ
Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez
BM Viyana Ofisine Levent Eler
Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun
Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay
Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın
Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe
El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen
Danimarka Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin
Arnavutluk Büyükelçiliğine Tayyar Kağan Atay
Fas Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan
Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine Adnan Keçeci
Letonya Büyükelçiliğine Şule Öztunç
Nijer Büyükelçiliğine Özgür Çınar
Estonya Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu
Moldova Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel
Pakistan Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı
İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel
Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel
Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş’un seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince gerçekleşti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.
Ayrıca Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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