SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Karadeniz gazı için 20 Nisan'ı işaret ederek "Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" dedi. Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili olarak ise "İnşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bakanlığımız yoğun çalışmayı devam ettiriyor, enkaz kaldırmalar var. Zemin etütleri yapılıyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

KARADENİZ GAZI İÇİN TARİH VERDİ

"(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR, ENKAZ KALDIRMALAR VAR

11 vilayetin tamamında da gerek temel atma gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Vatandaşlarımdan 1 yıl gibi süre talep ettim. İnşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bakanlığımız yoğun çalışmayı devam ettiriyor, enkaz kaldırmalar var. Zemin etütleri yapılıyor.

"BU HASTANEYE GELEN İÇERİ GİRDİĞİNDE HUZUR BULUYOR"

Şehir hastaneleri biliyorsunuz, geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, rehin alma dönemleri hatta Savaş Ay'ın programında izlediğimiz Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem. O zaman bu hastanelerin durumu ortadaydı, her taraf pislik içindeydi, rezillikti. Galoşları satarlardı ve kan pislik böyle bir durumdu. Şu anda şehir hastanelerinde vatandaşımın huzuru var, bu hastaneler de tertemiz pırıl pırıl... Bu hastaneye gelen içeri girdiğinde huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Cleveland derler, bizim şehir hastaneleri Cleveland'ı aştı. Ankara'da Etlik, İstanbul'da Murat Dilmener, Pakize Öz olsun, tüm hastanelerimiz ortada. Vatandaş hastaneye girdiğinde hamdolsun orada yatmadan şifayı buluyor. Bu da bizi mutlu kılıyor. Yaygınlaştırarak şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz."



