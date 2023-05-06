SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de duyurdu: Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak çiftçimizi rahatlatacağız

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi yoğun programını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralananlara Allah'tan şifa diliyorum. Muz seraları hasar gören vatandaşlarımız müsterih olsun devletimiz her zaman onların yanındadır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir.

Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geldim. Orada katılım tam 135 bin kişiydi. Mersin'in resmi rakamları ise hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Bu seçimi teröristlere bırakmayacağız. 'Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var.

Mersin'e daha önce gelecektim. Hem Akkuyu'daki nükleer santralin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak hem de burada sizlerle hasret giderecektim. O günlerde küçük bir rahatsızlığımız oldu. Akkuyu programını canlı bağlantıyla gerçekleştirmek durumunda kaldım.

Mersin sıradan bir yer değil. Mersin'in, ülkemizin insan zenginliğinin tüm renklerini bünyesinde barındıran özelliğiyle kalbimizde ayrı bir yeri var.

Bu seçim birileri için 'bay bay Kemal'i Cumhurbaşkanı yapma, CHP'ye seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle denenip de bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Bölücü örgütün güdümündeki partinin bay bay Kemal'i desteklemesinin sebebi budur.