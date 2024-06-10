Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek

Son dakika: İletişim Başkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in bir araya geleceğini duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz'da sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalemi Hasan Doğan, az önce Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i aradı ve şöyle dedi: 'Cumhurbaşkanımızın programının yoğunluğu sebebiyle kendisiyle yapacağınız görüşme biraz gecikti. Bu görüşme en kısa zamanda gerçekleşecek.'" paylaşımını yaptı.

ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Son olarak 6 Mayıs'ta görüşen Özel ve Ateş yine CHP'de bir araya geldi. Erdoğan'ın CHP ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmenin ardından konuşan Ateş, Özel'e bir kez daha teşekkür etti. Ateş, CHP liderini mahkemeye davet ettiğini, Özel'in de geleceğini söylediğini anlattı.

Ateş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Sinan’ın Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zamanında ağır söylemleri olmasına rağmen, bize sahip çıktılar. Dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik."





