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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

08.12.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam'a yönelik saldırılara şahit olduklarını belirterek, "Benzer bir hadise bizim de başımıza geldi. Suriye'de okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan kitaplarda Peygamber Efendimiz'e ait tasvirlerin yer aldığı kitaplar dağıtıldı. Böyle bir durumun her ne kadar doğrudan bilgim dahilinde olmasa bile sorumlu olduğum bir yönetimde ortaya çıkmasından dolayı ziyadesiyle üzüntülüyüm. Hesap sorulmasını bizzat takip edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İl Müftüleri İstişare Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Zor ama bir o kadar da şerefli bir göreviniz var. Milletimizi hep İslam'a olan bağlılığı ayakta tutmuştur.

FETÖ ile mücadelemizde Diyanet İşleri Başkanlığımız çok önemli bir yere sahip. Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar asla moralleri bozmamalı.

Vazifenizi aşkla, heyecanla, samimiyetle yürüttüğünüz sürece üstesinden geleceğinize inanıyorum.

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Dünyanın neresinde olursa olsun her Müslümanın derdiyle dertlenmiş İslam'a yönelik her saldırıyla karşı olduk. Son dönemde bilhassa yapılan saygısızlıklara karşı en güçlü kalbi tepkileri dile getirdik.

"HESAP SORULMASINI BİZZAT TAKİP EDECEĞİM"

Benzer bir hadise bizim de başımıza geldi. Suriye'de okullarda dağıtılmak üzere hazırlanan kitaplarda Peygamber Efendimiz'e ait tasvirlerin yer aldığı kitaplar dağıtıldı. Yaşanan rezaletle ilgili sorumluluğu olan her kim varsa gereken soruşturma başlatıldı. Böyle bir durumun her ne kadar doğrudan bilgim dahilinde olmasa bile sorumlu olduğum bir yönetimde ortaya çıkmasından dolayı ziyadesiyle üzüntülüyüm. Hiç bir mazereti izahı olmayacak bu vahim durum karşısında sorumlulardan hesap sorulmasını bizzat takip edeceğim. Rabbim bizi her türlü saygısızlıktan korusun.

Bilhassa Avrupa'da ortaya çıkan Peygamber Efendimize yönelik düşmanlığa en güçlü kalbi tepki bizim milletimizden yükselmiştir.

Her ne kadar birileri milletimizi dininden ve diyanetinden uzak tutmak için uğraşsa da başarılı olamadı."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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