Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın Sivas'taki açılış töreninin ardından, trenle Ankara'ya dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun" sorulduğu Oktay, Erdoğan'ın Sivas'taki programa katılmayı çok arzu ettiğini ancak biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK"

Erdoğan'ın yarın programlarına devam edeceğini belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Programlarda revize her zaman olabilir. Cumhurbaşkanımız çalışmalarına devam edecek. Çok yoğun programları vardı. Kendisi de ifade etti, hafif bir üşütme geçirdi." diye konuştu.

ÖMER ÇELİK'TEN İDDİALARA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddialara tepki gösterdi. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız. Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz."

Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır.

Sn Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 26, 2023

"BU MESNETSİZ İDDİALARI KATEGORİK OLARAK REDDEDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı halkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kategorik olarak reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans marifetiyle katılacaklar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı halkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kategorik olarak reddediyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans marifetiyle katılacaklar. https://t.co/I8Rtg6OQBQ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır” ifadelerine yer verdi. (AA-İHA)





