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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminde nefesler tutuldu! İstanbul için ilk oranlar geldi...

14.05.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye'nin beklediği tarihi seçim günü geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın yarıştığı seçimde sandıklar açılmaya başladı. İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Sinan Oğan mı önde? Anadolu Ajansı'nın ilk verilerine göre İstanbul'da Erdoğan'ın yüzde 50,2, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,77, Sinan Oğan'ın ise yüzde 4,61 oranında oy aldığı görüldü. İşte İstanbul'dan ilk seçim sonuçları...

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminde nefesler tutuldu! İstanbul için ilk oranlar geldi...

Son dakika: Beklenen 14 Mayıs seçim günü geldi. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Türkiye'nin merakla sonucunu beklediği seçimde vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan arasında tercihini yaptı. Bilindiği üzere Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU MU? ERDOĞAN MI? OĞAN MI? İŞTE İSTANBUL'DAN İLK SONUÇLAR

İlk sandıklar açılmaya ve seçim sonuçları gelmeye başladı. İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu, Recep Tayyip Erdoğan'ın mı yoksa Sinan Oğan'ın mı önde olduğu sorusu merak ediliyordu. İşte İstanbul'da ilk sonuçlar...

İŞTE ANKA'DAN AÇIKLANAN İSTANBUL OY ORANLARI

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 0,6'sı açıldı. Açılan sandıklara göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 52,68, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 41,6, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5,2 oy aldığı görüldü.

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