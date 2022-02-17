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Son dakika: Daha 16 yaşındaydı! Sıla Şentürk cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı; çocuğun cinsel istismarı...

17.02.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün vahşice katledilmesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Peş peşe gelen son dakika haberlerine göre Sıla Şentürk cinayetinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Eski nişanlısından yeniden şikayetçi olan Sıla Şentürk'ün şikayetinden vazgeçmediği için evlerine gelen Hüseyin Can Gökçek tarafından mutfaktan aldığı bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Daha 16 yaşındaydı! Sıla Şentürk cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı; çocuğun cinsel istismarı...

Son dakika: Türkiye, dün Giresun'dan gelen haberle yasa boğuldu. 16 yaşındaki Sıla Şentürk, eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Eski nişanlısından yeniden şikayetçi olan Sıla Şentürk'ün şikayetinden vazgeçmediği için evlerine gelen Hüseyin Can Gökçek tarafından mutfaktan aldığı bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı. İşte Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili ayrıntılar...

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"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalışan katil zanlısının Sıla Şentürk ile 2019 yılı Aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı, 2020 ve 2021 yılı Mart ayına kadar zanlının toplamda 5-6 kez Giresun iline geldiği belirlendi. Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

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SILA'NIN YANINDA KALMIŞ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Hüseyin'in tutuklanması üzerine Sıla'nın mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) kaldığı, ailenin ve Sıla'nın talebi üzerine zanlının tutuklu olması nedeniyle 07 Nisan 2021'de Sıla'nın ailesine teslim edildiği belirlendi. Şikayetten vazgeçilmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek'in cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gittiği, Sıla'nın ise Hüseyin'in cezaevinden çıkmasından kısa bir süre sonra Hüseyin Can Gökçek'in yanına giderek bir ay yanında kaldığı belirlendi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Sıla'nın ailesinin, evlendirme vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun iline getirdikleri ve aileler arasında nişan yaptıkları, bu tarihten sonra Hüseyin'in Ankara iline döndüğü, bu zaman zarfında Sıla'nın ailesi ve Hüseyin Can Gökçek arasında kıskançlık sebebiyle tartışmalar yaşandığı, 11 Kasım 2021'de görülen Cinsel İstismar davasının duruşmasında Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi olduğu ve nişanın şikayet sonrası bozulduğu öğrenildi.

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SEVGİ EVLERİNDE KALMIŞ

Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Hüseyin Can Gökçek'in geçen ocak ayında Sıla ile Giresun'da yüz yüze görüştükleri, zanlının olaydan bir gün önce otobüs ile Ankara'dan Giresun'a geldiği, Bulancak ilçesinde otobüsten indiği, taksi ile Sıla'nın evine gittiği ve evde Sıla ile görüştüğü, daha sonra Turizm Uygulama Otelinde konakladığı, olay sabahı da Sıla'nın evine gittiği belirlendi. Kapıyı Sıla'nın açtığı, evde Sıla ve babaannesinin bulunduğu, Sıla ile aralarındaki mahkeme konusunu konuştuklarını, Sıla'nın şikayetinden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Hüseyin'in "Şikayetinizden neden vazgeçmiyorsunuz" dediği sonrasında tartıştıkları, tartışma sonrasında zanlının evin giriş katında bulunan mutfak kısmına giderek bıçak aldığı ve Sıla'nın bulunduğu odaya çıkarak birden fazla bıçak darbesi ile saldırdığı, sonrasında olayda kullandığı bıçağı evin içerisine atarak evden kaçtığı belirlendi. Sahil kısmında taksiye binerek Bulancak ilçesini sonrasında ise Ordu –Giresun Havalimanına gittiği belirlendi. Ailenin ve Sıla'nın herhangi bir koruma kararı taleplerinin de olmadığı öğrenildi. Zanlının Emniyetteki sorgusu sürüyor.


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Giresun son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 40 yorum
kusura bakmayında burda tek katil nişanlısı değil. kızın aileside katil. işine gelince 16 yaşındaki çocuğu nişanla işine gelmeyincede şikayetçi ol. kızlarını resmen ölüme sürüklemişler.
ailenin hiçbir suçu yok. okumadın mi haberi kız internetten bulmuş her fırsatta evden kaçmış aile şikayetçi olmuş kız şikayetini geri almış. Çağımızda 16 yaşında ki bir insan bir çocuğun kalkışamayacağı bir çok şeyi yapıyor. Kız kaderini kendi çizmiş. Tek ve tek nedeni de eğitim. Özellikle kızlarımızı okutmalıyız.
herkes raziymis yorum yapmaya gerek yok geliyorum demiş hersey
16 yaşındaki çocuk nasıl nişanlandı kim aracı oldu kim sebebi olmuşsa bu işin atılsın kodese daha çocuk yaşta olan rahmetli sıla için çok üzüldüm ..
internet aracı oldu, okumuyor musun, baş belası internet
@seymus_baran_1970 Kız 14 yaşında internet üzerinden adamla tanışmış gitmiş 1 ay adamın evinde kalmış..kalmış aile almış getirmiş kızı bir daha kaçmasın diye "sizi nişanlayalım 18 ine geldiğinde evlenirsin"diyerek kızı kurtarmışlar...Suçlu nişan mı oldu...Anne babayı dinlemeyen 14 15 yaşında ilişki yaşayanla 14 15 yaşındaki kızla ilişki yaşayan masum oldu..Nişan yapan anne baba suçlu..öylemi...
@seymus_baran_1970 16 değil biliyor musun. Şu an 16 yaşında ve olaylar 2019 da olmuş. KIZ 13 yaşındayken bunları yaşamış. Çocuk ya çocuk ailesi büyük suçlu. Karar yetisi henüz gelişmemiş bir çocuk için olanlardan sadece AİLESİ sorumlu. O kansızı da çıkartmasınlar içerden inşallah gün yüzü göremesin.
haberi okumanızı tavsiye ediyorum...

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