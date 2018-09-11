SON DAKİKA! Demet Akalın ve Okan Kurt adliyede! 10 dakikada boşandılar

Haciz haberleriyle gündemde olan Demet Akalın ile Okan Kurt boşanma kararı aldı.

Çiftin boşanma davası Beykoz Adliyesi'nde saat 16.00'da görülmeye başlandı. Çift, 6,5 yıllık evliliklerini 10 dakika süren duruşmayla bitirdi.

Hürriyet'in haberine göre; Demet Akalın ve Okan Kurt duruşmaya dakikalar kala adliyeye ayrı ayrı geldiler. İkilinin keyifsiz halleri gözlerden kaçmadı.

Adliyeye ayrı ayrı gelen Demet Akalın ile Okan Kurt çıkışta da yan yana gelmedi...

Demet Akalın ile Okan Kurt, 23 Nisan 2012'de nikah masasına oturmuş çiftin bu evlilikten Hira isminde bir de kızları dünyaya gelmişti.