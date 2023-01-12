HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM haberleri 12 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

SON DAKİKA DEPREM haberleri 12 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

12.01.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 12 Ocak 2023 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntılara ilişkin veriler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde paylaşılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 12 Ocak 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 12 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (12 Ocak 2023 Perşembe) vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamaları arama motorlarında araştırılıyor. İşte 12 Ocak 2023 Perşembe AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (12 OCAK 2023 PERŞEMBE)

2023.01.12 03:33:41 39.3830 26.2388 9.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 03:27:39 39.3762 26.2473 9.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 03:24:02 39.3615 26.2793 11.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 02:50:08 39.3968 26.2037 11.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 02:45:19 39.3687 26.2675 4.5 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 02:39:02 39.3802 26.2328 10.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 02:15:58 39.3760 26.2660 5.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 02:14:42 39.3668 26.2093 7.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 02:13:41 39.3752 26.3125 4.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 02:07:12 39.3678 26.2782 5.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 01:58:30 39.3865 26.1993 10.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 01:49:33 39.3605 26.2575 10.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 01:44:30 39.3717 26.2445 11.3 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 01:03:15 39.3423 26.1137 7.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 00:47:22 39.3827 26.2248 10.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 00:24:31 39.3947 26.1858 5.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 00:01:39 39.3865 26.2303 16.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Adnan Oktar ve kedicikleri böyle gözaltına alınmışGörüntüler ilk kez ortaya çıktı! Adnan Oktar ve kedicikleri böyle gözaltına alınmış
Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldıBebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı
Facebook'tan buldu, hayatı karardı! Belden aşağısı tutmaz olduFacebook'tan buldu, hayatı karardı! Belden aşağısı tutmaz oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler

En Çok Okunan Haberler

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

Fırtına bölgeyi etkisi altına almıştı: AFAD'dan uyarı geldi

Fırtına bölgeyi etkisi altına almıştı: AFAD'dan uyarı geldi

Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu

Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.