SON DAKİKA DEPREM haberleri 12 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (12 Ocak 2023 Perşembe) vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamaları arama motorlarında araştırılıyor. İşte 12 Ocak 2023 Perşembe AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (12 OCAK 2023 PERŞEMBE)

2023.01.12 03:33:41 39.3830 26.2388 9.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 03:27:39 39.3762 26.2473 9.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 03:24:02 39.3615 26.2793 11.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 02:50:08 39.3968 26.2037 11.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 02:45:19 39.3687 26.2675 4.5 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 02:39:02 39.3802 26.2328 10.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 02:15:58 39.3760 26.2660 5.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 02:14:42 39.3668 26.2093 7.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 02:13:41 39.3752 26.3125 4.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 02:07:12 39.3678 26.2782 5.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 01:58:30 39.3865 26.1993 10.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 01:49:33 39.3605 26.2575 10.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 01:44:30 39.3717 26.2445 11.3 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 01:03:15 39.3423 26.1137 7.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 00:47:22 39.3827 26.2248 10.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 00:24:31 39.3947 26.1858 5.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.12 00:01:39 39.3865 26.2303 16.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

