Son dakika: Deprem profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler! 'Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa bile orada olur'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son 50 günde Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerle ilgili Mynet'e özel önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, son depremlerin birbiriyle doğrudan bağlantılı olmadığını ancak fay hatlarının birbirine kavşak yaptığı yerlerde birbirlerini tetiklediğini söyledi. Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da 2045'e kadar deprem beklenmediğini ifade etti.

Mynet Özel-Abdullah Aydemir



Türkiye'de 4 tane ana deprem bölgesinin olduğunu söyleyen Ercan, bunlardan en eskisinin yaklaşık 15 milyon yıllık olan Doğu Anadolu kırığı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Ege ve Akdeniz'de yaklaşık 10 milyon yıllık dalma batma kuşağı var. Bunlara ek olarak, yaklaşık 50 milyon yıllık Batı Anadolu (Ege) göçüntülü kırıkları var. Bir de en genç olan, yaklaşık 3 veya 3 buçuk milyon yıllık Kuzey Anadolu kırığı var."

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR YERDE DEPREM OLMASA BİLE ORADA OLUR"

Kırıkların ne kadar genç ise o kadar büyük deprem üreteceğini ifade eden Ercan, "En büyük depremler Kuzey Anadolu kırığı boyunca oluşur. Bunların birbirleriyle doğrudan ilintileri yoktur. Ancak bunların birbirine kavşak yaptığı yerlerde, birbirlerini tetiklerler. 31 Ocak'ta Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde olan 4,7 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Anadolu kırığının güney koşutunda, tıpkı Kuzey Anadolu kırığı gibi sağ atımlı hareket eden, Kemaliye'den başlayıp Bitlis'e kadar giden kırık üzerinde oluşmuştur. Bu kırık 6,9'a kadar deprem üretebilir. En büyük ürettiği deprem de, bu kırığın Doğu Anadolu ile kesim yeri olan Bingöl'dür. Dolayısıyla Kuzey Anadolu kırığının da Doğu Anadolu kırığıyla kesim yeri olan Karlıova vardır. Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Bingöl Karlıova'da olur. O kırığın deprem üretebilirliği ise yaklaşık 7,5 veya 8'e kadar varabilir." dedi.

Depremlerin yüzde 13'ünün Doğu Anadolu kırığı üzerinde oluştuğu söyleyen Ercan, "Türkiye'deki depremlerin yüzde 52'si ise Kuzey Anadolu kırığı üzerinde oluşur. Dolayısıyla Kuzey Anadolu kırığı üzerindeki depremler daima büyük depremlerdir." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN DEPREM AÇIKLAMASI: 2045'E KADAR YOK

İstanbul'daki deprem tehdidi konusuna değinen Ercan, yakın zamanda İstanbul'da deprem olacağı yönünde açıklamalar yapan diğer akademisyenlerden ayrıldığını belirterek, "İstanbul'da 2045'e kadar deprem yok diyorum. Çünkü yapmış olduğum bilimsel araştırmalar bunu göstermiyor. Marmara şu anda gergin değil. Marmara'nın gerginliği gerek AFAD tarafından gerekse de Kandilli Gözlemevi tarafından günü gününe ölçülüyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercan, İstanbul depremi ile ilgili korkutucu açıklamaların yapılmaması gerektiğini söyledi.

