SON DAKİKA DEPREMLER! 27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Mayıs 2022

Son depremler listesi ve "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıt, 27 Mayıs Cuma günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin araştırma yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, 27 Mayıs Cuma deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 27 Mayıs 2022 Cuma gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntıları haberimizde...

27 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 27 Mayıs Cuma günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 27 Mayıs Cuma günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 MAYIS 2022 CUMA

2022.05.27 06:10:58 37.9672 27.1555 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.27 05:39:22 37.4138 29.3477 5.9 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.05.27 05:07:30 37.0087 28.4305 9.5 -.- 2.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.27 04:16:02 38.3468 30.6723 5.2 -.- 1.0 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.05.27 03:23:00 41.1337 24.2172 6.1 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.05.27 03:17:22 39.4683 44.2933 7.1 -.- 2.0 -.- HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.05.27 02:23:35 38.7095 27.8653 5.6 -.- 2.1 -.- KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2022.05.27 01:04:32 38.2962 27.2510 7.8 -.- 2.7 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.05.27 00:48:26 37.8670 26.8595 9.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.27 00:26:10 39.6363 25.6405 7.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.05.27 00:10:16 36.0892 27.5517 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



