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SON DAKİKA DEPREMLER! 27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Mayıs 2022

27.05.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ile 27 Mayıs Cuma günü meydana gelen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Manisa, İzmir gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette 27 Mayıs deprem mi oldu? nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER! 27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Mayıs 2022

Son depremler listesi ve "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıt, 27 Mayıs Cuma günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin araştırma yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, 27 Mayıs Cuma deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 27 Mayıs 2022 Cuma gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntıları haberimizde...

27 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 27 Mayıs Cuma günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 27 Mayıs Cuma günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 MAYIS 2022 CUMA

2022.05.27 06:10:58 37.9672 27.1555 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.27 05:39:22 37.4138 29.3477 5.9 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.05.27 05:07:30 37.0087 28.4305 9.5 -.- 2.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.27 04:16:02 38.3468 30.6723 5.2 -.- 1.0 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.05.27 03:23:00 41.1337 24.2172 6.1 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.27 03:17:22 39.4683 44.2933 7.1 -.- 2.0 -.- HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.05.27 02:23:35 38.7095 27.8653 5.6 -.- 2.1 -.- KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2022.05.27 01:04:32 38.2962 27.2510 7.8 -.- 2.7 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.05.27 00:48:26 37.8670 26.8595 9.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.27 00:26:10 39.6363 25.6405 7.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.27 00:10:16 36.0892 27.5517 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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