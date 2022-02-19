Son dakika! Derik’te 4'ü çocuk 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı! Mahalle karantinaya alındı

Olay, 15 Şubat’ta Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14), Kübra Ölçer (21), Mülkiye Ölçer (45) ile Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılara, kuduz aşısı yapıldı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

6 AY SÜREYLE HER TÜRLÜ HAYVAN, HAYVANSAL MADDE VE ÜRÜNLERİN GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAKLANDI

Yakalanan köpeğin Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda alınan numunesinin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılan tetkiklerinde kuduz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışı yasaklandı.

VETERİNER HEKİM İZNİ OLMADAN HİÇBİR HAYVAN KESİLEMEYECEK

Komisyonda ayrıca, veteriner hekim izni olmadan hiçbir hayvanın kesilmeyeceği, mahallede kuduz hastalığı nedeniyle karantina uygulandığının çevre il ve ilçelere bildirilmesi, kuduz köpekle teması olan herkese koruyucu aşılarının yapılması, mahalle giriş ve çıkışlarına ‘kuduz risk bölgesi’ tabelası asılması ve belediyece sesli uyarılar yapılarak hayvanların serbest dolaşmasının yasak olduğunun bildirilmesi kararlaştırıldı.

"KÖPEKLERİN KORKUSUNDAN OKULA GİDEMİYORUM"

Mahalle sakinlerinden Yusuf Tutmaz, köpeğin kuduz olduğunu bugün öğrendiklerini belirterek, ”Ben liseye gidiyorum, köpeklerin korkusundan okula gidemiyorum. Tüm köpeklerin toplanmasını istiyoruz” dedi. (DHA)





