Son dakika: Devlet Bahçeli 'AK Parti ile HDP görüşmesi' doğal dedi... Tanju Özcan yorumsuz bırakmadı: Siz de gidin görüşün!

Son dakika haberi: Sık sık çok tartışılan açıklamalarıyla gündeme damgasını vuran CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün MHP lideri Bahçeli'nin AK Parti-HDP görüşmesine ilişkin yorumuna yanıt verdi.

AK PARTİ'NİN HDP'Yİ ZİYARETİ GÜNDEM OLDU

AK Parti'nin başörtüsünün anayasal güvence altına alınması için anayasa değişikliği düzenlemesi kapsamında geçtiğimiz çarşamba ziyaret ettiği partiler arasında HDP de yer almıştı.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASI DİKKATLE TAKİP EDİLDİ

HDP'ye gerçekleştirilen bu ziyaretin MHP'de tepki gördüğü iddia ediliyordu. Bu iddialardan sonra gözler bugün Bahçeli'nin grup toplantısında yapacağı konuşmaya çevrilmişti.

Bahçeli grup toplantısında söz konusu ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunurken ziyareti "son derece doğal" bulduğunu dile getirirken u şu sözleri kullandı:

"AK Parti heyetinin Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Görüşüldüğüne değil, demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz."

ÖZCAN: MADEM ÖYLE, SİZ DE GÖRÜŞÜN

Bu açıklamanın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Bahçeli'ye seslendiği bir açıklama paylaştı. "Sn. Devlet Bahçeli; ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz!" ifadelerini kullanan Özcan, şöyle devam etti:

"AKP’nin HDP ile görüşmesine “Son derece doğal ve doğrudur” demişsiniz. Burada da mı bir beka sorunu tespit ettiniz. Madem “doğal” ve “doğruysa”gidin siz de görüşün."

'SELDA BAĞCAN' GÖNDERMESİ

Özcan, paylaşımını sanatçı Selda Bağcan'ın Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan şarkısına atıf yaparak şu sözlerle bitirdi:

"Görüşen görüşsün ben tek kalsam da dönmezem yolumdan…"

