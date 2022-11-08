SON DAKİKA: AK Parti - HDP görüşmesi gündem olmuştu! Gözler Devlet Bahçeli'de... Erken seçim tarihini açıklayacak mı?

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacak. ABD sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Siyasetteki sert kutuplaşma ABD'yi A'dan Z'ye kuşatmıştır. Biz kimin kazanıp kaybettiğinden çok demokratik süreçlerin harfiyen işlemesini, sandık sonuçlarına riayeti temenni ediyoruz. Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz.