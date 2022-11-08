SON DAKİKA: AK Parti - HDP görüşmesi gündem olmuştu! Gözler Devlet Bahçeli'de... Erken seçim tarihini açıklayacak mı?

Son dakika haberi: AK Parti-HDP görüşmesinin ardından ortaya atılan 'erken seçim' iddiaları siyasetin gündemini hareketlendirirken MHP'nin beklenen grup toplantısı başladı. Devlet Bahçeli kürsüye çıkarak konuşmasına başladı. Bahçeli konuşmasında dünya gündemine ilişkin birçok mesaj verirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyareti kapsamında İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.
İşte Bahçeli'nin merakla beklenen konuşmasından satır başları:
Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyondan fazla tahıl taşınmıştır. Bu miktarın aslan payını Avrupa ülkelerini alırken yüzde 13'lük kısmı Afrika ülkelerinin hissesine düşmüştür. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi toplumlara ulaştırılması konusunda bütün ülkelere insanlık dersi vermektedir.
Bugün ABD'de ara seçimler yapılacak. ABD sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Siyasetteki sert kutuplaşma ABD'yi A'dan Z'ye kuşatmıştır. Biz kimin kazanıp kaybettiğinden çok demokratik süreçlerin harfiyen işlemesini, sandık sonuçlarına riayeti temenni ediyoruz. Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz.
Brezilya'daki siyasi tansiyon henüz düşmemiş, kaybeden tarafın demokrasi dışı çağrıları sonuçlanmamıştır. Kore yarımadasında gerginlik günbegün tırmanmaktadır.
Üçlü muhtıra gereğince İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımları attıkları etraflıca incelenmesi gereken bir husustur. Henüz ikna edici ve Türkiye'nin taleplerini karşılayan bir sonuç alınmış, görülmüş değildir.