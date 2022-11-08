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SON DAKİKA: AK Parti - HDP görüşmesi gündem olmuştu! Gözler Devlet Bahçeli'de... Erken seçim tarihini açıklayacak mı?

08.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Siyaset kulisleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı açıklamayı bekliyordu! Bahçeli, grup konuşmasına başladı. AK Parti heyetinin HDP heyetiyle görüşmesinin MHP içerisinde tepkiye neden olduğu iddia edilmişti. Aynı şekilde Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihini açıklayacağı da iddialar arasındaydı. Gözler Bahçeli'de...

SON DAKİKA: AK Parti - HDP görüşmesi gündem olmuştu! Gözler Devlet Bahçeli'de... Erken seçim tarihini açıklayacak mı?

Son dakika haberi: AK Parti-HDP görüşmesinin ardından ortaya atılan 'erken seçim' iddiaları siyasetin gündemini hareketlendirirken MHP'nin beklenen grup toplantısı başladı. Devlet Bahçeli kürsüye çıkarak konuşmasına başladı. Bahçeli konuşmasında dünya gündemine ilişkin birçok mesaj verirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyareti kapsamında İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.

"ARSIZ VE AHLAKSIZ BÖLÜCÜLER HESAP VERECEK"

İşte Bahçeli'nin merakla beklenen konuşmasından satır başları:

  • Cumhuriyet'e yıkım projesi diyen arsız ve ahlaksız bölücüler inanıyorum ki milletin iradesiyle yıkılacak ve hesap verecekler.

"OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME"

  • Rusya tarafından yapılan açıklamayla güvenlik koridoru boyunca gemi trafiği askıya alınmış, bu çerçevede tahıl sevkıyatı durdurulmuştu. İnsani yardım koridorlarının kısa süreli tıkanması özellikle gıda mağduriyetiyle çırpınan ülkeleri telaşlandırmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin'in sorumlu ve duyarlı işbirliği marifetince 2 Kasım'da tekrar açılmış, açlık ve yoksulluk çeken toplum ve ülkelere merhamet seferleri yeniden başlamıştır. Hatta Satın Erdoğan ile Putin arasında varılan mutabakat esasına göre Afrika ülkelerine ücretsiz nakli kararlaştırılmıştır. Bu oldukça sevindirici bir gelişmedir.

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"TÜRKİYE BÜTÜN ÜLKELERE İNSANLIK DERSİ VERMEKTEDİR"

  • Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyondan fazla tahıl taşınmıştır. Bu miktarın aslan payını Avrupa ülkelerini alırken yüzde 13'lük kısmı Afrika ülkelerinin hissesine düşmüştür. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi toplumlara ulaştırılması konusunda bütün ülkelere insanlık dersi vermektedir.

  • Türkiye doğalgazda inşallah merkez ülke konumuna da gelecektir.

""KAOS İÇİNDEKİ ABD'NİN OLUMSUZ TESİRİ OLACAĞINI GÖRÜYORUZ"

  • Bugün ABD'de ara seçimler yapılacak. ABD sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Siyasetteki sert kutuplaşma ABD'yi A'dan Z'ye kuşatmıştır. Biz kimin kazanıp kaybettiğinden çok demokratik süreçlerin harfiyen işlemesini, sandık sonuçlarına riayeti temenni ediyoruz. Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz.

  • Brezilya'daki siyasi tansiyon henüz düşmemiş, kaybeden tarafın demokrasi dışı çağrıları sonuçlanmamıştır. Kore yarımadasında gerginlik günbegün tırmanmaktadır.

  • İmran Han'a suikast girişimi dost ve kardeş ülkenin siyasi ve toplumsal yapısına hakim olan kırgınlıklara yeni bir çatlak eklemiştir. Bu ülkede kitlesel protestoların kapağı iyice açılmıştır. Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşurken diğer Avrupa ülkeleri ısınma ve aydınlanma endişesiyle panikleyip kıvranmaktadır. Türkiye bu konuda çok rahattır.

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NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'E TEPKİ: TBMM'YE TALİMAT VERİR GİBİ KONUŞMASI EDEPSİZLİKTİR

  • Üçlü muhtıra gereğince İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımları attıkları etraflıca incelenmesi gereken bir husustur. Henüz ikna edici ve Türkiye'nin taleplerini karşılayan bir sonuç alınmış, görülmüş değildir.

  • NATO Genel Sekreteri de İsveç ve Finlandiya'nın üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini, üyeliklerinin ülkemizce en kısa sürede onaylanmasının beklediğini açıklamıştır. NATO Genel Sekreterinin bu dili buyurgandır ve yaralayıcıdır. TBMM'ye talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmelidir.

"ZİLLET İTTİFAKI DEMOKRASİNİN CELLAT BAŞIDIR"

  • Sayıları 6 mı, 7 mi, 8 mi olduğu bile muamma hale gelen 'zillet ittifakı' dedikodunun anaforuna düşmüştür. Ahlak kaidelerini, milli karakteri hiçe sayan bir muhalefetin demokrasiyi yozlaştıracağını sadece kitaplar değil, tecrübeler de deşifre etmektedir. Türkiye'nin an itibarıyla en ciddi sorunu muhalefetin mefruç, melez, menfur ve gayrimeşru bir çizgide sabitlenmiş olmasıdır. Dış güçlerin içerideki etki ajanı gibi faaliyet gösteren zillet ittifakı bir bakıma demokrasinin cellat başıdır.
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Devlet Bahçeli

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