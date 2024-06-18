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  4. Son dakika | Diamond Tema için harekete geçildi! Bakan Tunç duyurdu: Yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika | Diamond Tema için harekete geçildi! Bakan Tunç duyurdu: Yakalama kararı çıkarıldı

18.06.2024 16:00
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Son dakika haberi: Bir YouTube kanalından yayınlanan tartışmadaki sözleri son günlerde çokça tartışılan 'Diamond Tema' hakkında yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diamant Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.

Son dakika | Diamond Tema için harekete geçildi! Bakan Tunç duyurdu: Yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomen Diamond Tema'nın "Yer6" adlı sosyal medya hesabında Hz. Muhammed hakkındaki sözleri tartışma doğurdu.

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SORUŞTURMA VE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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