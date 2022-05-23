SON DAKİKA: Dikkat çeken Akşener ve Kılıçdaroğlu sözleri! 'Borcu kapatmak isteyecek Mansur Yavaş ve İmamoğlu varken...'

Türkiye, seçim iklimine girerken Millet İttifakı tarafından çıkarılacak aday merakla takip ediliyor. CHP'nin Maltepe mitinginde yaptığı konuşmayla 'Aday olacağım' sinyalleri veren Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler de geldi. Son olarak Cüneyt Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini ifade etti. İsmail Saymaz, bu konu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Maltepe mitinginden sonra gece yarısı sosyal medya hesabından tweetler paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının sinyallerini vermişti.

'Türkiye ile ilgili vizyonum çok net ve basit iki kelimeye dayanıyor. Eşitlik ve Değerler. İnsanlar arasında eşitlik istiyorum. Gençlere fırsat eşitliği istiyorum. Hoşgörü, şefkat değerlerine inanıyorum. Bu ülke farklılıklarımızla gurur duysun istiyorum.'

'2018'DEKİ BORCU ÖDEMEK İSTEYEBİLİR'

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin 2018'deki seçimlere girmesini sağlayan Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener'in borcunu ödemek istediğini bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakabileceğini ifade etti.

'Kılıçdaroğlu adaylığını Millet İttifakı'nın önüne getirdiğinde İyi Parti'nin 'Olmaz' diyeceğini sanmıyorum. Akşener, CHP'nin 2018'de 15 milletvekili transfer etmesinden kaynaklı siyasi 'borcu' bu şekilde kapatmak isteyecektir.'

'ALTILI MASA İLK TURDA AYRI HAREKET EDEBİLİR'

Demokrat Parti de Kılıçdaroğlu'na destek verecektir.

Ancak altılı masanın üç muhafazakar sakini; Saadet, Gelecek ve DEVA ilk turda ayrı hareket edebilir.

'YA ADAY OLACAK YA ADAYI SEÇECEK'

İki ihtimal var:

Kılıçdaroğlu, yüksek ihtimalle cumhurbaşkanı adayı olacak.

Ya da cumhurbaşkanı adayını Kılıçdaroğlu seçecek.'

