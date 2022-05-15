HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Berlin'de üçlü zirve!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Berlin'de üçlü zirve!

15.05.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile Berlin'de üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Berlin'de üçlü zirve!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına ilişkin üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

BERLİN'DE KRİTİK ZİRVE

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin’de görüştük." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama! "Bu iki ülke PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir"Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama! "Bu iki ülke PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir"
Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı!CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı!
Anahtar Kelimeler:
Berlin Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...

Yağmur ve dolu alarmı! Bu hafta hava...

1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Bursaspor, TFF 2. Lig'e düştü...

1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Bursaspor, TFF 2. Lig'e düştü...

YÖK müjdeyi verdi! Yeni bölümler geliyor

YÖK müjdeyi verdi! Yeni bölümler geliyor

Putin'den Finlandiya'ya NATO mesajı!

Putin'den Finlandiya'ya NATO mesajı!

Feci kaza! Otomobil, otobüse çarptı

Feci kaza! Otomobil, otobüse çarptı

İlginizi Çekebilir

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.