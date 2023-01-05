Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıkları Türkiye ve ABD'de eş zamanlı donduruldu

Son dakika: Bakanlıktan yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu, söz konusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir. Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



