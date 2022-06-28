Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsveç açıklaması! Tarih verildi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasındaki düzenli istişarelere ilişkin açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ülkemiz ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

