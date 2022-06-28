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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsveç açıklaması! Tarih verildi

28.06.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığından, Türkiye ile İsveç arasındaki düzenli istişarelere ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve İsveç arasındaki düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsveç açıklaması! Tarih verildi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasındaki düzenli istişarelere ilişkin açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsveç
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