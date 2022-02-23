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Son dakika: Dünya diken üstünde... Putin'in kararı, kaosa sürükledi! Soğuk Savaş'tan bu yana...

23.02.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna krizinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Putin önceki gün yaptığı açıklamada, Donbass bölgesindeki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını duyurmuştu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden karar sonrası tepkiler peş peşe geldi. Dünyanın tamamını kaosa sürükleyen karar sonrası Zelenski'den yardım çağrısı gelirken, başta İngiltere ve ABD olmak üzere birçok ülkeden Rusya'ya yaptırım geldi. İşte son dakika detayları...

Son dakika: Dünya diken üstünde... Putin'in kararı, kaosa sürükledi! Soğuk Savaş'tan bu yana...

Son dakika haberi: Uzun zamandır süregelen Rusya-Ukrayna gerilimi, Vladimir Putin'in kararları sonrası iyice tırmandı. Putin önceki gün yaptığı açıklamada, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdıklarını açıklamıştı. Ukrayna'nın egemenliğini tehdit eden karar sonrası tepkiler ve yanıtlar peş peşe geldi. İngiltere, 5 Rus bankasını yaptırım listesine alırken, ABD de birçok ekonomik yaptırım kararı aldı. Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski de dünyaya acil yardım çağrısında bulundu. İşte sıcak bölgedeki son gelişmeler...

Rusya lideri Vladimir Putin'ın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını kabul ettiğini ilan etmesi ve Rus ordusuna bölgeye girme emrini vermesi küresel kaosun fitilini ateşledi. Putin'in çıkışı mevcut dünya düzenine meydan okuma ve Soğuk Savaş'tan sonra Batı ile Rusya arasında yaşanan en derin krize neden oldu. ABD ve Avrupa'dan Rusya'yı hedef alan sert açıklamalar gelirken, yaptırım kararları da ardı ardına gelmeye başladı. İlk somut yaptırım hamlesi Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kaderi çok tartışılan Kuzey Akım-2 boru hattının durdurulduğunu açıkladı. Karar karşısında, "Kimseye bir şey vermeyeceğiz" diyen Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy "Dünyayı yardıma çağırdı." Putin ise Ukrayna'nın egemenliği tanımadıklarını bir kez daha tekrarlayarak, geri adım atmayacağını ilan etti.

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PUTİN GERİ ADIM ATMIYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararı almış olmasına ilişkin, "Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna" ifadeleriyle bir kez daha Kiev'in egemenliğini hedef aldı. Putin, ordunun sınır ötesinde kullanılması için Federasyon Konseyi'nden izin verilmesini istedi.

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DÜNYAYI YARDIMA ÇAĞIRDI

"Büyük bir trajedi ile karşı karşıyayız" diyen Ukrayna lideri Zelenskiy, sadece Ukrayna'nın değil tüm Avrupa'nın bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Artık ne yapmalıyız, sadece bakmalı mısınız yoksa bize yardım mı etmelisiniz? NATO'da olup olmamamız fark etmez bize yardımcı olmalısınız" çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Bizim sınırımızdaki tehdit tüm dünya için bir tehdittir. Burada şu an çok büyük bir kriz yaşanıyor. Yarın Moldova, Litvanya, tüm Avrupa tehdit altında olabilir. Ukrayna sadece barış istiyor ancak her ihtimale hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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SALDIRI İÇİN TEMEL OLUŞTURUYOR

"Savaş olacağını düşünmüyorum" diyen Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararlan göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti. Ukrayna lideri, "Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya saldırısı için daha fazla temel oluşturuyor" değerlendirmesini de yaptı.

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RUS ASKERLERİ DONBASS'A GİRDİ

Putin'in küresel tepkiye neden olan kararının ardından Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırından içeri girdiği Batılı kaynaklarca iddia edildi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise Rus ordusunun Donbass bölgesine girip girmediğiyle ilgili soruya. "Hayır. Bu bilgiyi doğrulayamam. Bu konuda hiçbir bilgim yok" cevabını verdi. ABD yönetimi, Rus askerlerinin Ukrayna sınırlarından içeri girmesi halinde ağır yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

NATO TEYAKKUZA GEÇTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki yığınağının arttığını, askerlerin muharebeye hazır beklediğini ve dün gece Donestk ile Luhansk'a Rus askerlerinin getirdiğini söyledi. Stoltenberg, olağanüstü yapılan NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısının bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg, "Birçok Rus askeri birliği şu anda muharebeye hazır şekilde konuşlandırılmış durumda. Birlikler kamplarından çıktılar. Sahadalar ve saldırıya hazırlar" diye konuştu. NATO'nun son haftalarda müttefiklerini savunması için Doğu Avrupa'ya binlerce ilave asker gönderdiğini hatırlatan Stoltenberg, daha fazlasının hazırda tutulduğunu aktardı. Stoltenberg. "Yüksek alarm vaziyetinde 100'den fazla savaş uçağımız, Kuzey Denizi'nden Akdeniz'e kadar denizlerde 120'den fazla gemimiz bulunuyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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