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SON DAKİKA| Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

29.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken bölgeden yeni bir haber geldi. Kremlin yaptığı açıklamada Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya'ya bağlanacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bu bölgelerin Rusya'ya bağlanması yönünde referandum yapılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA| Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya'ya bağlanması için referandum kararı almıştı. Söz konusu karar başta Ukrayna olmak üzere dünyadan tepki toplamıştı. Kremlin yaptığı yeni açıklamada söz konusu bölgelerin yarın düzenlenecek bir törenle Rusya'ya bağlanacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları..

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RUSYA'YA KATILMA KARARI

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye'da düzenlenen referandumlarda Rusya'ya katılım kararı çıkmıştı.

Tüm bölgelerde 'evet' çıktı! Sözde referandumda resmi olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım desteklendiTüm bölgelerde 'evet' çıktı! Sözde referandumda resmi olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım desteklendi

"EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev seçim sonuçlarının belirginleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Referandum sona erdi. Sonuçlar belli. Rusya'ya, evinize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Luhansk lideri Leonid Paseçnik, seçim komisyonunun seçimlerin tamamlandığına dair açıklamasının ardından yaptığı açıklamada ise, "Luhansk'ın Rusya'ya geri döneceği artık açık" dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA! YARIN RUSYA'YA BAĞLANIYORLAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, referandumların gerçekleştiği Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı törenin yarın Moskova saatiyle 15.00’te (Türkiye saatiyle aynı) Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

REFERANDUM SONUÇLARINI TANIMAYACAKLAR

Birleşmiş Milletler (BM), yapılan referandumlar sonrası bölgeye gözlemci göndermeyeceklerini duyururken, AB, NATO, ABD, Fransa, İsrail ve Arnavutluk gibi birçok ülke sözde referandumların sonuçlarını tanımayacaklarını bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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